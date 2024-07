A Hyalomma marginatum nevű kullancs Európában az elmúlt években már több helyen okozott megbetegedéseket. 2009-ben a Margitszigeten találták meg az elsőt egy sünön, majd 2021-ben kettő, 2022-ben kilenc, valamint 2023-ban újabb négy példányára bukkantak Magyarországon a Kullancsfigyelő adatai alapján, amely a lakossági észleléseket gyűjti össze. Egy hazai kutatásban önkéntesek vérmintáját vizsgálták, és 2700 mintából 10-ben megtalálták az ellenanyagát hazánkban a krími-kongói láznak, ami nem tréfadolog: a vírusfertőzés tünetei közé tartozik az ízületi fájdalom, a hányás, a magas a láz, a fejfájás, a gyomor- és hátfájdalom és különféle vérzéses tünetek. A fertőzést a betegek 30 százaléka nem éli túl, megelőző védőoltása nincs. A Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központot azt közölte, hogy tömeges megbetegedésről nincs tudomásuk.

A Kullancsfigyelő adatai alapján Tolnában és Baranyában az elmúlt években már azonosítottak Hyalomma marginatumot, Somogyban eddig még nem. Vármegyénkben is népszerű azonban a túrázás főként a Zselicben. A kaposvári Meteor Természetbarát és Turista Egyesület szombaton is indít túrát, az erdőjárók Baranyajenőről indulnak, és egy 12 kilométeres távot megtéve a Szalacskai erdőn át Nagyberkibe érkeznek. Az edzett túrázók felkészültek a kullancsok támadására is.

– Szúnyog- és kullancsriasztó srpay-vel befújjuk magunkat, és ajánlatos hosszú szárú nadrágot viselni – mondta Jaczó Győző, az egyesület elnöke. – Nem tudok arról, hogy egy kullancscsípésnek komoly következménye lett volna a túratársaink között. Praktikus a kullancskiszedő csipesz használata, és ha szükséges, orvoshoz kell fordulni.

A Zselic az elmúlt években népszerűbb lett a túrázók körében, de nem kiugróan, tapasztalta. A simonfai kulcsos ház az országos kék túraútvonal bélyegzős helyszíne, ott látható, hogy a ország legkülönbözőbb részeiről jönnek a túrázók egyénileg és csoportosan. Az idén két teljesítménytúrát szervezett a Meteor.

El kell távolítani a kullancsot a bőrből

Az a legfontosabb teendő, hogy minél előbb el kell távolítani a kullancsot, ajánlotta Farkas István kaposvári háziorvos. Ha valaki a kullancscsípés helyén növekvő bőrpírt észlel, vagy a csípést követően magas láz, fejfájás, hányinger jelentkezik, forduljon orvoshoz, tette hozzá. Sok tévhit terjed a kullancsról, ezeket a webbeteg.hu oldal összegezte. A kullancs nem ugrál fákról, mert egy méternél feljebb nem jut az aljnövényzetben. Nem létfontosságú fertőtleníteni, krémmel bekenni a csípés helyét, mert a kullancs már a vérszívás kezdetétől fertőzhet. Amennyiben beszakad a kullancs szájszerve (a közhiedelemmel ellentétben nem a feje), nem szabad kipiszkálni, mert a beavatkozás következtében gyulladásos reakció alakul ki a bőrön, és emiatt tévesen merülhet fel a Lyme betegség lehetősége.