A Kőfeszt nem csak a hangulat és a műsorkínálat miatt fontos, hanem azért is, mert hozzájárul a térség jólétéhez. A július 31. és augusztus 4. közt a Káli-medence hat településén megrendezésre kerülő fesztivált – amely a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (EKF) programsorozat egyik kiemelt rendezvénye – olyan térségbe álmodták meg, amelyben eddig nem volt ilyen jellegű, nagyszabású esemény. A Kőfeszt olyan lendületet tudott adni a települések együttműködésének, amely illeszkedik a tágabb értelemben vett Bakony-Balaton térség kreatív régióvá válásának tervébe. A kreatív régióvá válásban a fesztiváloknak nagy szerepe van, ugyanis azok nem csak szabadidő eltöltésének formái, hanem olyan események, amelyek közösségeket hoznak létre és élénkítik a kulturális kínálatot, valamint a turisztikai vonzerőt. Ezzel pedig a helyi gazdaságot is erősítik. Kézműves foglalkozás a II. Kőfeszt - A szabad táncház fesztiválon a kővágóörsi Botond Pajta udvarán 2023. május 27-én.

Fotó: MTI/Vasvári Tamás – 2019-ben még csak Kővágóörsön és Salföldön rendezték az első Kőfesztet, majd csatlakoztak a térség további települései is, például Kékkút, ahol a sajtótájékoztatónak helyt adó Kőkút Kert Vendéglőben idén is lesznek programok. Idén Révfülöppel bővült a résztvevők köre, ahol a nagyszínpad várja a hatodik Kőfeszt vendégeit – mondta Csúri Ákos főszervező.

Hat település – Kővágóörs, Kékkút, Balatonhenye, Köveskál, Pálköve és Révfülöp – 12 helyszínén 150 programot látogathatnak a Kőfeszt idején a Káli-medencébe érkezők, továbbra is ingyenesen.

Kovács Norbert Cimbi és Gaschler Beáta szászcsávási cigány tánctanítása a II. Kőfeszt - A szabad táncház fesztiválon a kővágóörsi Botond Pajtában 2023. május 27-én.

Fotó: MTI/Vasvári Tamás A fellépők között van a Szent Efrém Férfikar, Pál István Szalonna és bandája, valamint Ferenczi György és az 1ső Pesti Rackák, illetve a Modern Art Orchestra trió Petőfi szuperprodukciója is. Látható lesz a Firkin együttes Szalóki Ágival és Gorti Zoltánnal közösen Berg Judit Rumini Tükör-szigeten című könyvéből készült előadása is. A Szalonna banda műsora a II. Kőfeszt - A szabad táncház fesztiválon a kővágóörsi Káli Vendéglőben 2023. május 27-én. A fesztiválon táncos-zenés programok mellett kézműves foglalkozásokkal és filmvetítéssel várják az érdeklődőket a Káli-medence településein.

Fotó: MTI/Vasvári Tamás Fellép mások mellett a Mystery Gang, Pokorny Lia, Gubik Petra, Kálloy Molnár Péter, Márfi Márk, kiállítása nyílik Mlinkó Márton László grafikusnak, a Pannon forgatag szombaton a térség néptáncosait és népi művészeit vonultatja fel, vasárnap pedig másodszor tartják meg a Kő-bajusz-fesztet bajuszmustrával. Nyitókép: Ferenczi György és az Első Pesti Rackák, valamint a Modern Art Orchestra a Petőfi 200 című műsoron az V. Kőfeszt fesztiválon a kővágóörsi sportpályán 2023. szeptember 2-án. Fotó: MTI/Katona Tibor

Forrás: likebalaton.hu