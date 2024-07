Egymásba kapaszkodó, apró szemek teszik erőssé a láncot. Csak így bírja a terhelést, így állja a próbatételeket. Fizikai valójában és átvitt értelemben is. Gondoljunk csak a családra, az iskolai osztályra, a munkahelyi kollektívára, színházi társulatra, filmes stábra vagy egy focicsapatra, hagyományőrző egyesületre!

Így van ez, mióta világ a világ. Egymás nélkül félkarú óriások lennénk, míg tehetségünket, tudásunkat, bölcsességünket összeadva – lelkesen helytállva a különféle helyzetekben, posztokon – nagy dolgok születhetnek. Mindannyian részesei vagyunk-lehetünk az alkotás-alakítás kínnal-gyönyörrel teli folyamatának, hiszen Isten nem véletlenül állított bennünket oda, ahova. Akár irányfénynek, akár szórt fénynek. Kicsinek, közepesnek vagy nagynak, vezetőnek vagy beosztottnak.

A mindennapi egymásra utaltság a közös lét kovásza. Ezért lehet felettébb aggályos, ha egy folyamat sikerét kisajátítja az első számú vezető, s fel sem tűnik neki, hogy önmagának tulajdonított eredményeiben ott van beosztottjainak teljesítménye, vére-verejtéke is. Persze azt is tudjuk: egy-egy relációban vannak egyenlők és egyenlőbbek. Ez akkor szúr szemet leginkább, ha kitudódik – merthogy egyszer minden napfényre kerül –, hogy az illető a többiekhez képest jóval magasabb összegű béremelésben vagy jutalomban részesült…

A miértekre soha nem kerestem a választ, mert tisztában voltam vele. Inkább a közös ügy, az építkezés foglalkoztatott a legkülönfélébb színtereken, s mindenütt örök bizonyságként éltem meg: valamennyi láncszem fontos. A látványosabb feladatot végzők produktuma épp annyira lényeges, mint a háttérben munkálkodóké.

Örömmel látom, hogy a somogyi intézményekben és cégeknél is egyre gyakrabban veszik észre a háttérmunkásokat. Említhetném az egészségügyet éppúgy, mint az oktatást, az erdő- és vadgazdálkodást, a hon- és rendvédelmet vagy éppen az egyházi szolgálatot. A 120 éve szentelt siófoki Sarlós Boldogasszony-templom búcsúi miséjén például még a virágdíszítőt és a harangkarbantartót is elismerték a Siófoki Plébániáért Díjjal a minap.

Ez így helyes, különben meggyengülne a hajdan erős lánc, és ezer felé gurulnának az apró láncszemek.



