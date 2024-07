Hamarosan háromhetes gyakorlatukat töltik Horvátországban és Ausztriában a Kaposvári Szakképzési Centrum (KSZC) Széchenyi István Technikum és Szakképző Iskola diákjai: a program július 15-től augusztus 26-ig zajlik.

– A horvátországi Porec közelében található Lanternára összesen 14 tanulónk utazik – mondta Kárász László igazgató. – Két turnust indítunk útnak, csoportonként 7-7 fiatal kapcsolódik a programba és szállodák éttermeiben szakácsként, pincérként dolgoznak majd. Az ausztriai Raurisban ugyancsak egy szállóban állnak munkába a fiatalok, összesen nyolcan mennek.

Az Erasmus plusz keretében szervezték a programot, az igazgató szerint több okból is hasznos a kezdeményezés. A külföldi munkatapasztalaton kívül nyelvgyakorlásra is lehetőségük nyílik a fiataloknak, s barátságok is szövődhetnek. Kárász László kiemelte: mindent megtesznek, hogy versenyképes szakmát szerezzenek a diákok.

Intézményükben a 2024–2025-ös tanévben 550 fiatal tanul, akik hét szakma közül választhattak, a középiskolának 40 oktatója van.