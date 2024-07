A „Zöld horizontok a török világ számára: a parlamentek szerepe a zöld agenda elérésében” tematikájú közgyűlésen a háznagy bemutatta, mit tesz Magyarország a zöldátmenet érdekében az Európai Unió által meghatározott zöldcélokkal, illetve az Országgyűlés által elfogadott vonatkozó törvényekkel összhangban. Az éghajlatváltozás kapcsán nyomatékosította: a klíma megváltozása a szélsőséges időjárási viszonyok gyakoribbá válásával folyamatosan növekszik a hőhullámos napok száma és az özönvízszerű esőzések gyakorisága, így egyre súlyosabb problémákat okoznak az aszályos évek. Tájékoztatott arról is, hogy az Országgyűlés 2020-ban iktatta törvénybe a klímasemlegesség elérését, vagyis az üvegházhatású gázok kibocsátása és elnyelése egyensúlyba kerülését 2050-re. Az ehhez szükséges intézkedések között szerepel a megújuló energiák és energiahatékonysági fejlesztések támogatása, valamint a lakosság és helyi közösségek aktív energiatermelővé válásának ösztönzése.

Elmondta: az Országgyűlés 17 állandó bizottsága közül az egyik a Fenntartható Fejlődés Bizottsága, amely feladatkörébe tartoznak a fenntartható fejlődéssel kapcsolatos kérdések, a klímapolitika, a természeti erőforrások védelme, a környezet-egészségügy tárgy­köre és a környezetvédelmi célú európai uniós támogatások kérdései is.

Mátrai Mártát a többi delegációvezetővel együtt fogadta Ilham Alijev államfő is, akit arról tájékoztatott: Magyarország következetesen kiáll Azerbajdzsán területi integritása és szuverenitása mellett az ország nemzetközileg elismert határain belül.

Kiemelte, hogy Azerbajdzsán a Déli-Gázfolyosó révén egyre fontosabb szerepet tölt be Európa és Magyarország gázellátásának diverzifikálásában. Utalt a közös sikerre a légi közlekedés kapcsán, hiszen a Budapest–Baku járat közvetlenebb kapcsolatot teremt a két ország között. Megemlítette, hogy Magyarország részt kíván venni a karabahi területek újjáépítésében.

Kiemelte, hogy hazánk a Stipendium Hungaricum keretében évi 200 személynek ad lehetőséget Magyarországon tanulni, de ez a keret még nincs feltöltve, így érdemes lenne ezen dolgozni.

Mátrai Márta az üzbég fél kérésére megbeszélést folytatott a szenátus elnök asszonyával, Tanzila Kamilovna Nar­bajevával is. Elmondta: a keleti nyitás politikája keretében fontos partnerként tekint hazánk Üzbegisztánra. A háznagy gratulált ahhoz, hogy idén márciusban megnyílt Üzbegisztán első budapesti nagykövetsége.