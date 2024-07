A löszgyepek egykor hazánkban hatalmas kiterjedésűek voltak, napjainkban viszont csak kis maradványfoltok léteznek, eredeti termőhelyeit jórészt felszántották. Állományaik több helyen másodlagosak, bár gyakran ezek is többszáz évesek, melyek szántóföldi gazdálkodásra alkalmatlan völgyek meredek oldalain, kiirtott erdők helyén, vagy utak mentén, kunhalmokon regenerálódtak. A TolnaiHegyháton még több ilyen, extenzíven kezelt értékes löszgyepállományt találunk. A löszgyepek, vagy löszpusztarétek maradványai a biológiai sokféleség szigetei, melyek számos védett növényfaj utolsó élőhelyei. Ezek közé sorolandó a májustól-október végéig virágzó budai imola (Centaurea sadleriana) pannóniai szubendemikus növényfajunk is. A beporzó rovarok által kedvelt lilás fészekvirágzata ovális vagy gömbös, 15-18 mm széles. Termése szél által terjedő bóbitás kaszattermés. Több hasonló faj létezik, és köztük gyakori a hibridizáció is. A budai imolát legkönnyebben bimbós állapotban lehet felismerni, mivel a bimbók csúcsai jellegzetesen csontfehérek.

A faj kicsi világpopulációja, amely csak Magyarországra és határvidékére terjed ki, illetve élőhelyének zsugorodása miatt természetvédelmi helyzete veszélyeztetett, ezért védelmet érdemel. A budai imola hazánkban 1993 óta védett, természetvédelmi értéke 5000 Ft.