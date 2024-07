Szita Károly, Kaposvár polgármestere közösségi oldalán tette közzé, hogy hétfő este földi szúnyoggyérítés lesz a városban. Azt írta, az előrejelzések szerint esőfelhők sem zavarják a vérszívó rovarok irtását. +

Az Országos Katasztrófavédelmi Főigagzatóság közleméyne szerint ezen a héten tizenhat vármegye négyszáznegyvennégy településén és Budapest hat kerületében, összesen 86 ezer hektáron végeznek szúnyoggyérítést. A következő napokban a Dráva mentén, a vízpart közeli településeken lesznek kezelések. Ezen kívül Somogyban Kaposvár mellett Barcson és Nagyatádon várhatóak földi kémiai beavatkozások.

A katasztrófavédelem kitért arra is, hogy a hőségre tekintettel légi kémiai kezelésekre továbbra sem kerül sor, mivel az csak a napnyugtát megelőzően kivitelezhető, amikor a meleg miatt még alig repülnek a szúnyogok. A gyérítések pontos ütemezése megtalálható a katasztrófavédelem honlapján.

A kánikulában a szúnyogok viselkedése is megváltozik, az aktivitásuk későbbre tolódik, de továbbra is tömegesen vannak jelen, tették hozzá. A Dunántúlon a legerősebb a szúnyogártalom, ahol a korábbi áradások és esőzések miatt nagy számban jelentek meg. A nappali forróságot a legtöbb szúnyogfaj elkerüli, igyekeznek árnyékos területeken, fák és bokrok védelmében átvészelni a meleget. Napnyugta után, a szokásosnál akár több órával később találkozhatunk a vérszívókkal, azonban vannak olyan fajok, amelyek az extrém hőmérsékleti viszonyokat is jól tűrik. Az inváziós fajok a lakókörnyezetünkben fejlődnek, míg az árterületekről a hazánkban honos szúnyogok repülnek ki.