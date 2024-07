Tökéletes illeszkedés és pár óra alatt elkészül

A hagyományos technológiával szemben a 3D nyomtatott pótlás igaz előnye tehát, hogy az új fog, korona akár néhány óra alatt, egyetlen látogatás alkalmával elkészül. Így nincs szükség több időpont foglalására, és a mosolyunkat sem kell hetekig rejtegetni. A digitális szkennelés ráadásul olyan részletességet tesz lehetővé, ami a hagyományos pótlásokhoz képest még jobb illeszkedést és nagyobb komfortot biztosít.

„A 3D nyomtatási technológia rendkívüli precizitást biztosít, mert a digitális szkennelés és tervezés során a harapás beállításához szükséges minden apró részletet pontosan rögzítünk. Ezáltal a fogpótlás tökéletesen illeszkedik a meglévő fogakhoz, így természetes és kényelmes érzetet biztosít. Mivel ezek a pótlások hibrid nanotechnológiás anyagból készülnek, amely kerámia részecskéket tartalmaz nanoméretben, ezért rendkívül tartósak és esztétikusak is.” – magyarázza Dr. Lutz Bernadett.

A szakember azt is elmondta, hogy bár a 3D nyomtatásos megoldást elsősorban őrlőfogaknál alkalmazzák, ám sürgős esetben bármelyik fog pótlása megoldható ezen a módon. Ha a páciensnek van ideje és lehetősége, akkor a front régióban általában a nagyobb transzparenciával rendelkező cirkónium pótlásokat preferálják a szakemberek, de sürgős esetben, ideiglenes jelleggel akár a front régióban is készíthető 3D fogpótlás. Ez az innováció ráadásul egyszerre több fog egyidejű nyomtatását is lehetővé teszi, így akár több hiány is pótolható egyetlen látogatás alkalmával.