Sokan felesleges adminisztrációs teherként élik meg a kötelező üvegvisszaváltáshoz való csatlakozást. Már csak azért is, mert igencsak lassan megy a palackok regisztrációja. A törvény szerint ugyanis a tavalyi évben legalább 5 ezer palack bort értékesített pincészeteknek is olyan csomagolást kell használniuk eztán, amelyik visszaváltható a REpontokon.

Még tavasszal kezdték el a palackokat a MOHU rendszerébe regisztrálni a Hujber Pincészetnél. – A címkék megérkeztek, már raktáron vannak, de még nem tudtuk felhasználni őket a regisztráció hosszassága miatt, mondta el Füredi-Hujber Katalin balatonboglári borász. Garantáltan 45 nap a regisztráció, de a gyakorlatban ez sokkal több idő. Nem tudjuk, hogy a 45-öt honnan számolják és amint beküldök egy üveget, mindig újrakezdődik a folyamat, mondta a borász. A pincészet kínálatában szereplő 10 bor és a pezsgők közül csak néhány üvegét regisztrálták eddig.

A borászok annyit elértek, hogy türelmi időt kaptak a MOHU által elfogadott üvegek felhasználására, így a még készleten lévő „régi csomagolású” borokat is értékesíthetik. Ezt teszik Füredi-Hujber Katalinék, de a balatonlellei Pócz Pincészetnél is hasonló a gyakorlat. Pócz Attila borász kérdésünkre elmondta: a tavalyi évjáratot értékesítik. – Az új évjárathoz szükséges regisztrációt ezután kezdjük el – mondta. – Eleinte valóban hosszas volt, de érdeklődtem ismerősök körében és ők azt mondták, hogy pár nap alatt is el lehet intézni, tette hozzá a balatonlellei borász.

A rádpusztai IKON borászat minden terméke palackját regisztráltatta a szolgáltatónál. – Már februárban elkezdtük a folyamatot, ezért minden el is készült időben – mondta Kvak Emil, az IKON Borászat vezetője. Hozzátette: a hosszas várakozást az eredményezte, hogy sokan későn ébredtek és csak júniusban kezdték el regisztráltatni csomagolásaikat. – Azt gondolom, hogy elkényelmesedett a társadalom – hívta fel a figyelmet. – Attól, hogy kijelentjük, gyűjtsük szelektíven a hulladékot, még nem fog mindenki beállni a sorba. Egy kicsit tudatosabbá kellene válnia a társadalmunknak. Nyugaton ez működik, persze mindig lesznek olyanok is, akik nem törődnek az ötven forinttal és kidobják a szemétbe vagy a kuka mellé a hulladékot, fogalmazott Kvak Emil.