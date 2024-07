– Sokkal szellősebb helyszínekkel és több nappali programmal készültünk az idei Soundra, tette hozzá Kádár Tamás a hivatalos szerdai sajtóbejáráson, ahol megmutatták a B színpadhoz kapcsolódó keleti hangulatú VIP helyszínt, de az idei évben újdonságnak számító divat hub-ot is, ahol Lakatos Márk divattervező avatta be a sajtó munkatársait a programok részleteibe.

– Több divatbemutatót is tervezünk, amelyek helyszíne innen nem messze az alkalmai kifutónkon lesz. Régóta terveztünk egy ilyen helyszínt, hiszen a fesztivál az egyik legstílusosabb rendezvény a szezonban, mondta Lakatos Márk, aki évek óta visszatérő résztvevője a Balaton Soundnak. A bemutatókon magyar divattervezők kreációit tekinthetik meg az érdeklődők, de Anna Amelie is bemutatkozik, valamint magyar márkák termékeiből is felfrissíthetik ruhatáraikat a bulizók.

A nagyszínpad is teljesen megújult, ahol óriási LED-falon követhetik a partizók a színpad eseményeit.

– Több mint 400 négyzetméter LED-fal található a nagyszínpadon, a lámpapark 400 mozgófejes lámpát jelent, egy speciális mélysugárzó rendszert használunk, ami biztosítja, hogy a színpad előtt nagyon erős a hanghatás, de attól távolabb, nem lehet hallani semmit ebből, mondta Benis Dániel technikai vezető. Hozzátette: a fesztivált nagyszabású hardstyle show zárja szombaton, amely során 560 pirotechnikai effektet lőnek a levegőbe, 16 lézer lesz a színpadon.

Az idei Balaton Sound szervezőinek kifejezett kérése volt a vendéglátók felé, hogy legyenek elérhető árak is.

– Igyekszünk az étel és italárakat olyan szinten tartani, ami elfogadható, az italok nem drágultak jelentősen a tavalyi évhez képest, az ételeknél pedig van minden vendéglátónál egy tartalmas főétel, amely nem kerül 3600 forintnál többe, mondta Kádár Tamás ügyvezető.

Fotó: Mocza Daniel



A tizenhatodik fesztivál ezúttal is a legnagyobb sztárokat hozza el, hiszen olyan zenekarok adják egymásnak a nagyszínpadot, mint James Hype, Paul Kalkbrenner, a Purple Disco Machine, Timmy Trumpet, vagy éppen John Newman.