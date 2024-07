Különleges élményt kínál a Dráva a nyári időszakban azoknak, akik nem félnek evezőt ragadni és vízre szállni déli határfolyónkon. Maretics Zoltán tavaly óta már Horvátországba is szervez túrákat, és a Dráván kívül a Murára is visz csoportokat.

– Sokan érdeklődnek, és foglaltak is nálunk, de lerövidül a szezon, mert kis víznél jó vízitúrázni – mondta a csokonyavisontai vállalkozó. Az elmúlt időszakban jelentős árvizek voltak a Duna és a Dráva vízgyűjtőjén is, emiatt a túrák sem tudtak elindulni. Hasonlóról számolt be Buruzs Bernadett is, aki szintén drávai túrákat szervez.

– Az érdeklődés lehetne nagyobb, de már volt idén Dráva túránk és lesz is. Így közepesnek mondanám a jelentkezést a meghirdetett túráinkra. Most sem tudtunk két héten át túráztatni, annyira gyors volt a folyó – emelte ki Buruzs Bernadett, aki férjével közös vállalkozásában Barcstól Szentborbásig szervez túrákat. A szélrózsa minden irányából érkeznek a túrázni vágyók a vízvári Éden Park szervezésében meghirdetett túrákra. Az idén itt is később szálltak csak vízre.

– A megszokottnál lényegesen kissebb a vendégszám és az érdeklődés is lankadt a korábbi évekhez képest, ez igaz a szálláshelyekre, valamint a túrákra is. A legnépszerűbb a Vízvár–Barcs szakasz, ahol a túrázó találkozik a nagy sebességű folyó és a teljesen lelassuló vízfolyás körülményeivel. Az idei szezonban egyelőre néhány túra tudott még csak elindulni a népszerű szolgáltatónál, de most már folyamatosan szállnak vízre a jelentkező csoportok. A legnépszerűbbek az egynapos túrák, hiszen az a tapasztalat, hogy a résztvevők nem engedhetik meg maguknak a többnapos, vagy akár hetes kimaradást a munkából, ráadásul a sátorban töltött éjszakák nem mindenkit vonzanak egyformán.

Két hét csúszás

A hosszabb vízitúrák engedélyeit továbbra is a Duna–Dráva Nemzeti Park adja ki a szervezőknek. Schulcz Andrea ökoturisztikai referens megkeresésünkre elmondta: a tavaszi árhullám miatt csak június utolsó hetében indulhattak el a túrák. – A tavalyi évvel összehasonlítva a június közepi túrák is elmaradtak a Dráván és csak két héttel később lehetett ezeket megtartani – mondta. A legnépszerűbb útvonalak Vízvár–Barcs, Barcs–Szentborbás valamint Őrtilos–Vízvár voltak idén. Maximum 35-en lehetnek egy csoportban.