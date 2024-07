Mint minden évben, most is voltak új jelentkezők, visszatérő pályázók és – immár hagyományosan – három balatoni camping strandja is megmérettette magát. A helyszíni bejárások az iskolaszünet kezdete utáni héten, június 24.-től zajlottak hat napon keresztül. A Balatoni Szövetség partnereként a Nők a Balatonért Egyesület, a Balatoni Turizmus Szövetség, a Balatoni Kör, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park, valamint a Magyar Turisztikai Ügynökség munkatársai helyszíneltek a strandokon. Idén is egytől öt csillagig kaptak értékelést a nevezett strandok, ezzel is jelezve a fürdőhely szolgáltatásainak színvonalát, illetve választékát. A minősítés során a bizottság vizsgálta a parkolási viszonyokat, a vizesblokkok állapotát, tisztaságát, a strand akadálymentesítésének szintjét, a játszóterek minőségét, árnyékoltságát. Figyelembe vették a sportolási lehetőségeket, de a gyerekbarát szempontokra (pelenkázó, családi öltöző) is odafigyeltek. Vizsgálták a strandi vendéglátóhelyek kínálatát, fontosnak tartva a helyi termékek jelenlétét és az újragondolt, vagy megújított étel-ital választékot.

Szajcz Adrián, a Somogy Vármegyei Közgyűlés alelnöke is adott át díjat

Fotó: Szajcz Adrián

A megmérettetésen résztvevő 46 strand közül a legtöbb pontot és ezzel a Balaton Legjobb Strandja 2024. címet a Diási Játék strand kapta Gyenesdiáson. A Smart Destination különdíjat ajánlott fel a Kék Hullám Zászló minősítés keretében a legjobb online megoldásért. A weboldalak mellett vizsgálták még a digitális alapú strandi szolgáltatásokat, a további elérhető online felületeket, a social media aktivitást és a marketingkampányokat is. Az „Okos Strand” minősítő oklevelet a Csopak Községi Strand, a Vonyarcvashegy Lido Strand, valamint a Siófok Nagystrand kapta.

A Somogy Vármegyei Önkormányzat különdíjának a balatonfenyvesi Csalogány strand örülhetett. 2024-ben a Balatoni Kör különdíjat ajánlott fel egy olyan strand részére, melyen a vendéglátóhelyek példát mutatnak arra, hogy egész éves működéssel, minőségi kínálattal is lehet strandon üzemelni. A Balaton Gasztro Strandja 2024. díját a Balatonudvari Fövenyes strand, a Balatoni Turizmus Szövetség különdíját a Siófoki Nagystrand kapta. A Balaton-felvidéki Nemzeti Park „Zöld levél díjat” adományozott az élőhelyvédelmi szempontból a szántódi Rigó utcai szabadstrandnak. A díjazott három-négy és ötcsillagos strandok listája: