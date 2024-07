– A szokásos időpontban szerettük volna megtartani a rendezvényt, azonban a hétvégeken foglalt volt a kultúrház, a választás is erre az időszakra esett. A lényeg egyébként is az volt, hogy kellemesen tölthessünk el néhány órát egymás társaságában – indokolta a halasztást Táskai Jánosné, aki tizenkét éve irányítja a szervezetet. A közel száz fővel megtartott összejövetelre a csombárdi, a mezőcsokonyai és a somogysárdi klub is meghívást kapott, a bodrogiak is rendszeresen résztvevői voltak az említett települések rendezvényeinek.

Az otthoni változatos programok mellett minden bizonnyal ezek a találkozók is közrejátszottak abban, hogy a helyieknek évek óta nincsenek létszámgondjaik. – Jelenleg huszonkilencen vagyunk, az utóbbi időszakban többen jöttek közénk, mint ahányan eltávoztak, és még vidéki tagjaink is vannak – mondta a klubvezető. Ezek egyike a Szentgróti házaspár, akik nemrég költöztek Kaposvárra, de a mai napig visszajárnak a faluba. – Bár már nem itt lakunk, de itt vannak a gyökereink, élnek itt barátaink, és ide jövünk templomba is vasárnaponként – árulta el Szentgróti Józsefné, aki a helyi közösség legaktívabbjai közé tartozik, és a legutóbbi rendezvény lebonyolításában is oroszlánrészt vállalt.

A klubnak az önkormányzattal és személy szerint Erdei Norbert polgármesterrel is kiváló a kapcsolata, amely a támogatások sokféleségében nyilvánul meg, viszonzásként a faluvezetés is mindenben számíthat a közösség tagjaira, akik a település rendezvényeinek is állandó szereplői.

Maga a májusfa kivétele is a hagyományt követte: miközben erős férfikezek dolgoztak, a résztvevők egy csoportja Apáti László tangóharmonikás kíséretével táncolta körbe a fát. Ezt követően étellel-itallal kínálták a résztvevőket, majd Albecker Róbert régmúlt időket megidéző zenéjére a késő estébe nyúló táncmulatság vette kezdetét.