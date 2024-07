A szőkedencsi falunapon és tűzoltó találkozón még a légvár is tűzoltó autót idézett, írta Móring József Attila, országgyűlési képviselő, a Dél-dunántúli komplex fejlesztési régió kormánybiztosa. Kérdésünkre elmondta, hogy az Erdélyből és a Vajdaságból érkezett tűzoltók is megtapasztalhatták a dencsiek profizmusát és vendégszeretetét. Szőkedencs egyébként az önkéntes tűzoltóság mellett a levendula termesztéséről is ismert. A falu mindent megtesz azért, hogy az itt lakókat és az ide érkezőket kulturált környezet fogadja. A szép, rendezett főutcán a megújult hivatali épület és a tűzoltók pihenője is egy régi, korszerűtlen ház újjászületése nyomán alakult ki. Így a falunapot is rendezet területen tudták megtartani.