Idén a Balatonon csak a STRANDon lép színpadra Azahriah és a Halott Pénz. A teljesség igényével összeállított hazai koncertkínálat mellett a brit Chase & Status és Elderbrook, valamint a brazil szupersztár, Alok is szerepel a programban, de lesz podcast fesztivál és Tábortűz is akusztikus koncertekkel. Felépül a Balaton legmagasabb tornya, ahonnan a közönség feje felett lehet majd belecsúszni a tóba, STRAND ART címmel pedig kortárs képzőművészek és alkotásaik egész sora érkezik a fesztivál területére. A STRAND Fesztivál idén is a cirkusz világát idézi: a nagyszínpadon a fő fellépők előtt látványos produkciók láthatóak majd, a parton pedig bohócnak, artistának, gólyalábasnak, bűvésznek tanulhat bárki, aki kedvet érez hozzá. Szombaton egy rekord is megdőlhet a STRAND küzdőterén: Marics Peti vezetésével indul a vonatozás Demjén Ferenc ikonikus dalára, ami a decemberben mozikba érkező “Hogyan tudnék élni nélküled?” című romantikus zenés vígjáték előzeteseként, több ezer fesztiválozóval robog végig a Balaton partján. A MOL-Új Európa Alapítvány helyszínén civil szervezetek mutatkoznak be és számos előadás is várja a közönséget, a nagyszínpad előtti téren pedig éjfél után az ország legnépszerűbb házibuli-zenekarai koncerteznek. A legfontosabb helyszín természetesen most is maga a tó: a Balaton legszebb panorámájával vár mindenkit a STRAND Fesztivál augusztus 22. és 24. között Zamárdiban.

A három fő színpadon – MOL Nagyszínpad, a Petőfi Nagyszínpad és a Dreher 4.0 színpad – egymást váltják azok a hazai előadók, akik országszerte a legnagyobb klubok és koncerthelyszínek főszereplői. Azahriah és a Halott Pénz csak Zamárdiban lép fel nyáron a Balatonon, de többek között érkezik még Majka, a Bagossy Brothers Company, Krúbi, Beton.Hofi, a Carson Coma, Rúzsa Magdi, a Valmar, vagy éppen T.Danny és a Pogány Induló. A STRAND a kezdetek óta fontosnak tartja, hogy a legaktuálisabb, legizgalmasabb produkciók minden évben nagy számban jelen legyenek a programban. A nemzetközi mezőnyből pedig a Chase & Status, Alok és Elderbrook vállalt fellépést a Balaton egyik legnagyobb eseményén.