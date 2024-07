Édesapjuktól örökölték a földet és a dinnyetermesztés tudását a Bugyi testvérek. – A szüleink azt tanították nekünk, hogy a dinnyével valójában együtt kell élni – mondta el Bugyi Szabolcs, miközben a dinnyeföldön kerestük együtt az érett gyümölcsöket a júliusi forróságban. – Ezen már elszáradt a szár és jó sárga a hasa, levágjuk, szerintem már beérett – mutatta kicsit távolabb.

Fotó: Lang Róbert Somogyi Hírlap Képen: Bugyi Szabolcs(piros pólóban) és Bugyi Roland



– Minden évben mi magunk neveljük a palántát. Az idén április 21-én ültettük ki valamennyit, de már akkor nagyon meleg volt, hamar beindultak – mondta el Bugyi Roland. Igaz, úgy emlékezett, amikor kötött a dinnye, hideg időjárás érkezett, 66 milliméter esőt kaptak, ami nem tett jót a növénynek.

– Szerencsére a természet helyrehozta a hibát, rendbe jöttek, és az ezt követő időszakban a jégeső is csak minimális volt nálunk. Nagyon jó a kötésszám, bizakodunk, hogy jó év lesz az idei, mert mind a minőség és a mennyiség is kiemelkedő – mondta a termelő.

Bugyi Szabolcs kiemelte, a nagy hőségben oda kell figyelni a dinnyére, hogy ne legyen baja. Csepegtető öntözéssel táplálják és egy biológiai készítménnyel is lefújták.

– Spanyolországban elterjedt ez a meszes szer, amely egy külön rétegként rátapadva védi a növényt az UV-sugárzástól. Mint kiderült, a vásárlók körében a csíkos mellett a klasszikus, a fekete héjú is kedvelt, de a sárgadinnye is szépen fogy. A termés nagy részét az ültetvény előtti árusítóhelyen adják el.

– A feleségeink árulják a dinnyét, mi a fiaimmal és édesanyámmal dolgozunk az ültetvényen egy-két idénymunkással. Azt tapasztaljuk, közülük sajnos az idősebbek kiöregszenek, a fiataloknak nem akaród­zik itt dolgozni, de szerencsére ha nagyon megszorulunk munkaerővel, akkor a barátokra mindig számíthatunk – mesélte Bugyi Roland.

Az idén egyelőre elégedettek az árakkal is. – Korábban Hácson laktunk és jöttünk a temetőbe, visszafelé megálltunk dinnyéért, itt a legfinomabb – mondta el a betérő Reichert Vilmos, aki egy öt kilós csíkos dinnyét vásárolt.

Fotó: Lang Róbert Somogyi Hírlap



Egészséges a magyar dinnye, növekedett a termőterület



Az élelmiszerboltokban július első hetétől már nagyobb mennyiségben kapható hazai dinnye. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara közlése szerint a termőterület bővülése az idén tovább folytatódott. Míg 2022-ben 2 600, 2023-ban pedig 2 900 hektáron folyt dinnyetermesztés az országban, az idén elérte a 3 300 hektárt a termőterület nagysága. Sárgadinnyét 450–500 hektáron termesztenek hazánkban. A termelők az idén mintegy 160–180 ezer tonna görögdinnyére számítanak. A dinnye kilencven százaléka víz; ásványi anyagok tekintetében kalcium-, vas-, magnézium-, és káliumtartalomban is felülmúlja az alma értékeit.