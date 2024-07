A kérdésre a választ talán többen kutatják, mint az örök élet, vagy a boldogság receptjét mindenhol a világban. Így aztán egy kicsit sem meglepő, hogy Somogyban is időről időre tartanak előadásokat a témában azok, akik valamilyen szempontból sikeresnek számítanak, és úgy is érzik, az ehhez szükséges dolgokról hasznosíthatóan beszélni képesek.

A siker kicsit olyan mint a boldogság. Nem állandó, nem mindenható...

Érthető az elszántság a témával kapcsolatban, hiszen egy teljesítményorientált világban élünk, ahol a siker az emberi élet fokmérője. Gyerekkorunktól erre vagyunk felkészítve. Először legyünk iskolaérettek, majd igyekezzünk sok-sok ötöst kapni, hogy felvegyenek minket egy középiskolába. Ott sem állhat meg a mókuskerék egy pillanatra sem, hisz az egyetemi felvételi nem írja meg magát, de egy tisztes szakma megszerzéséhez is több kell, mint a puszta létezés. Az iskolarendszerből kiöregedve sem szűnik meg a siker utáni vágy, csak éppen több mindenben mérjük. Kapcsolatok, tudás, pénz, családi élet: kinek mi számít, annak megfelelően próbál meg benne sikeres lenni.

De valamit nagyon pontosan értenünk kell. A siker kicsit olyan, mint a boldogság. Nem állandó, és nem is mindenható. Ha valaki valamiben nagyon jó, az egyrészt nem tart örökké, és egyáltalán nem biztos, hogy másvalamiben is ugyanolyan eredményes.

Sikeres vajon a milliárdos vállalkozó, akinek a családja ment rá a vagyonra? Esetleg sikeresebb az a professzor, akinek a fejében a világ tudása, ám többéves balatoni nyaralásról mond le egy használt középkategóriás autó megvételéért? Igen is, meg nem is a helyes válasz mindkét példánál.

A siker is apró dolgok sora, és a kicsinek ugyanúgy örülni kell, mint a nagynak. Mert ha így teszünk, nem csupán sikeresnek, de egyszerre boldognak is érezhetjük magunkat.