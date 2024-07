Az utazás elsődleges célja, hogy magunk mögött hagyjuk a napi rutint, kiszakadjunk a megszokásokból és friss élményekkel gazdagodjuk. Bohács Krisztina, a kognitív képességek fejlesztésével foglalkozó intelligenciakutató, a GEM tanulási központ szakmai vezetője arra ad tippeket, hogyan varázsoljuk valóban boldogabbá a hosszabb-rövidebb szabadságot.

Készüljünk fel alaposan!

Már beszélni is gyönyörűség az áhított úticélról! Azzal is megtörjük a napi automatizált életünket, ha kikérjük ismerőseink tanácsait, meghallgatjuk élménybeszámolóikat és ezek alapján kezdjük el a tervezést. A konkrét látnivalók, jótanácsok mellett feltétlenül próbáljuk velük átélni fejben is az élményeket, vegyük át az érzéseiket. Bizonyított tény, hogy a nyaralás előtt állók boldogságszintje magasabb, mint azoké, akik nem készülnek elutazni. Gyakran már maga a rákészülés elégedettebbé tesz, mint maga az ottlét.

Utazás = agytorna

Az agy hippocampus területe, amely a memóriáért és tanulásért felelős, aktívabbá válik, amikor új helyeket fedezünk fel és új élményeket szerzünk. Ez az agyi alkalmazkodóképesség növekedéséhez vezethet. „Amikor a komfortzónánkon túlra merészkedünk, agyunknak ismeretlen területen kell eligazodnia. Az utazás ismeretlen helyzetekbe sodor minket, váratlan kalandokba keveredünk, alkalmazkodnunk kell és problémamegoldásra kényszerülünk. Az állandó alkalmazkodás fokozza kognitív képességeinket, új ötletek és perspektívák előtt nyit ajtókat” – hangsúlyozza Bohács Krisztina.

Irreális elvárások

Nem ritkán azonban a nyaraláshoz túlzott elképzelések is társulnak, az egész év alatt felgyülemlett stresszt ott akarjuk kipihenni, miközben mindent látni akarunk, nem szeretnénk semmiről se lemaradni, és persze igyekszünk mindent megörökíteni. Visszatérve ezért úgy érezhetjük, hogy csalódás volt az utazás, szinte semmi nem változott. Jó, ha tudjuk, hogy az agyunk is pihenésre vágyik, hagyjunk magunknak időt átélni az élményeket, és tartsunk média-böjtöt! Sokszor a kevesebb több, nem kell minden műemléket, múzeumot végig fotózni, inkább ejtőzzünk, aludjunk sokat, és egyszer végre kapcsoljuk ki a telefont!