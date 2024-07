– Számunkra nagyon fontos ez a pénz, amit alapvetően három fő célra szeretnénk felhasználni – mondta Boncz Edit, a Kutyatár elnöke. – Az állategészségügyi ellátáson kívül jó lenne egy konténerház, ahol állatorvosi szobát rendeznénk be. Ezzel sok pénzt és időt takaríthatnánk meg, mivel előfordul, hogy naponta ötször-hatszor keressük fel a városban az állatorvost.

Az oltáson, a vérvételen és a varratszedésen kívül egyéb kezelések elvégzésére is megfelelő helyet biztosíthat a konténerház.

Az elnyert összegből szendvicspanel kutyaházak beszerzését is tervezi a kaposvári egyesület, amelynek szerintük több előnye is van: jó hőszigetelő, könnyen mosható, fertőtleníthető.

A kutyák mellett macskák is vannak

Boncz Edit azt mondta: jelenleg összesen 180 kutyáról gondoskodnak. Júniusban a beérkezett ebek számát tekintve rekord született: összesen 68 állatot fogadtak be, melyek több mint 90 százaléka keverék volt. A kutyákon kívül 50 macska is van az egyesületnél, az állatok ellátása folyamatosan jelentős összegbe kerül, csak kutyatápból naponta 70–80 kilogramm fogy.

A Kutyatár elnöke hangsúlyozta: a felajánlásokat a következő időszakban is várják, s évről évre fontos anyagi segítség számukra az egyszázalékos adófelajánlás, melynek összegét előreláthatóan augusztusban hozzák nyilvánosságra.

A pályázók nyolcvan százaléka részesült a félmilliárdból

Az állatvédelemmel foglalkozó szervezeteknek meghirdetett 500 millió forintos keret­összegű pályázaton 227 szervezet nyert el támogatást, közölte Ovádi Péter, az állatvédelmi cselekvési terv kidolgozásáért és végrehajtásáért felelős kormánybiztos. A május elején meghirdetett kiírásra 283 pályázat érkezett.

A pályázattal elnyerhető vissza nem térítendő támogatás összege 300 ezer forinttól tízmillió forintig terjed. Szervezetenként átlagosan körülbelül 1,8 milliót tudtak biztosítani. A legkisebb vissza nem térítendő támogatási összegben, 300 ezer forintban két pályázó részesül.