A fiatalok körében sem éri el az 50 százalékot azok aránya, akik egy hetet szánnak az idei nyaralásra. A 18–25 évesek 45 százaléka, a 60 évnél idősebbeknek viszont mindössze 15 százaléka utazik valahova legalább hét napra – ezt tartalmazza egy kutatóintézet friss kutatása. Egy másik felmérésben, utazáskutatásban a kitöltők több mint 70 százaléka mondta azt, hogy a megnövekedett árak miatt inkább olcsóbb úti célt választ, kevesebbszer vagy nem utazik sehová 2024-ben.

Az is kiderült, hogy a nők számára fontosabb a nyaralás, mint a férfiaknak, a korosztályok szerint leginkább az 56–64 évesek kelnek útra, ha tehetik. Akinek három vagy több gyermeke van, azok engedik el a legkönnyebben a nyaralást. A nagycsaládosok a két végletet képviselik, vagy eleve szerényebb anyagi körülmények között élnek, vagy azért vállaltak több gyermeket, mert megengedhetik maguknak. A tehetős nagycsaládoknál nem marad el a nyaralás.

Lakóhely szerint vizsgálva a fővárosban élők nyilatkoztak a legnagyobb arányban (24 százalék), hogy négy vagy annál több alkalommal is elutaznak. Utánuk a Pest vármegyeiek, majd a Győr-Moson-Sopron vármegyében élők következnek. Legrosszabb a helyzet Szabolcs-Szatmár-Beregben, mert az ott élők 22 százaléka egyszer sem jut el az idén nyári kikapcsolódásra, írták a kutatók.

Foglalkozás szerint a gyes-en lévők válaszolták a legnagyobb arányban, hogy most nem utaznak (34 százalék). Leginkább a közalkalmazottak (40 százalék) választanak olcsóbb úti célt maguknak. Legkevésbé a vállalkozók aggódnak a költségek növekedése miatt, közülük csak 9,7 százalék mond le az idei nyaralásról, míg a munkanélküliek és a közmunkán lévőknek a harmada nem utazik.

A somogyi válaszadók 20 százaléka nyilatkozta azt, hogy többet szán az idei nyaralásra – mégpedig kényszerűségből, mert az árak emelkednek. Ezzel szemben a Vas vármegyében élők 29 százaléka fordít többet az idei pihenésre, míg Zalában ez a szám 26 százalék. Ezeket az adatokat azonban lehet úgy is nézni, hogy ennyivel többet megengedhetnek maguknak a vidéki családok a nyaralásra. Viszont leginkább a nógrádiak (84 százalékuk) válaszolták azt, hogy a tavalyinál nem lesz több pénzük az üdülésre.