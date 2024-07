Hétfőtől újra teljes körű ügyintézéssel áll ügyfelei rendelkezésére az MVM, miután lezárult a hazai energetikai szektorban eddig példa nélküli informatikai átállás. Ezzel július 15-én, hétfő reggel 8 órától minden ügyfél számára megnyílt a teljes körű ügyintézés lehetősége. Az MVM új rendszerének keretén belül több településen is új feltöltési pontokat alakítottak ki.

A feltöltési pontok listájából kiderül, hogy több somogyi településen is elérhetővé váltak ezek az új szolgáltatási pontok. Az új feltöltési pontok között megtalálható Kaposvár, Siófok, és Nagyatád is, melyek mindegyike készen áll az ügyfelek fogadására.

Az E.ON-tól érkezett felhasználók számára a szerződések változatlan tartalommal maradnak érvényben, azonban az ügyintézéshez új felhasználói azonosító használata szükséges, amelyek már szerepelnek majd az MVM első, 2024. július végén kibocsátott számláin. Az MVM Next mobilapplikációja is frissült, amely mostantól még több új funkcióval segít az ügyintézésben. Azok az ügyfelek, akik földgáz felhasználóként már regisztráltak, mostantól egyszerűen hozzáadhatják áramos felhasználási helyüket is.

A személyes ügyintézési lehetőségek is bővültek: országszerte több mint 200 helyen biztosítják ezt, ami nagy előny az E.ON-tól érkezett ügyfelek számára is.

A somogyi települések közül számos helyen érhetők el az új pontok, így az ügyfelek helyben intézhetik energiaügyeiket, legyen szó áram- vagy földgáz szolgáltatásról.

Az előre fizetős mérővel rendelkező ügyfelek számára fontos információ, hogy az E.ON-tól érkezett ügyfeleknek új kártyát szükséges igényelniük a megszokott töltőpontokon, amely térítésmentesen érhető el. Az Elmű-Émász ügyfelei új helyszíneken tölthetik mérőiket, amelyek listája szintén elérhető az MVM hivatalos oldalán.

A Somogy vármegyei feltöltőhelyek listáját itt található.