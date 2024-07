A turizmus EU-s gazdaságra gyakorolt hatását jól mutatja, hogy 8,7%-kal járul hozzá az EU GDP-jéhez (572 milliárd euróval), és a teljes munkaerő mintegy 4,4%-át foglalkoztatja. 9,9 millió munkahely közvetlenül, 24,7 millió pedig közvetetten a turizmushoz köthető az EU területén. Az Európai Utazási Bizottság (European Travel Commission) prognózisa szerint az Európába irányuló kínai utak számában évi 32%-os növekedés várható 2023 és 2028 között.

„Az Európa-Kína Turizmus Dialógus magyarországi rendezése összefügg azzal, hogy Magyarország a pandémiát követően számos eszközzel lépett fel sikeresen a kínai beutazóforgalom élénkítéséért. Már 2023 áprilisában az EU-tagállamok közül az elsők között fogadott szervezett, hivatalos kínai turistacsoportokat. Ezek hatására az elmúlt évben már valamivel több mint 110 ezer kínai turista közel 305 ezer vendégéjszakát töltött el Magyarországon, így a kínai vendégek száma négyszeresére, míg az általuk eltöltött éjszakáké közel háromszorosára nőtt 2022-hez képest Magyarországon. Az előrejelzések szerint pedig 2024-re is további ütemes bővülés várható” – emelte ki Nagy Márton, nemzetgazdasági miniszter a rendezvény kapcsán. Hozzátette, dinamikusan bővült Magyarország légiösszeköttetése is Kínával idén: júliustól már 7 kínai nagyváros érhető el Budapestről közvetlenül. Heti 21 járattal Magyarország rendelkezik a legsűrűbb légiösszeköttetéssel Kínával egész Közép-Kelet-Európában. Mindez pedig azért is fontos, mert a turizmus mellett, a kölcsönösen előnyös gazdasági kapcsolatok is a légihidak mentén épülnek.

Az elnökségi időszak turisztikai szakpolitikai témáinak kormányzati felelőse a Magyar Turisztikai Ügynökség, amely a magyar kormány nevében a különféle munkacsoporti egyeztetések, szakmai konferenciák házigazdájaként szakpolitikai feladatokat lát majd el. A Nemzetgazdasági Minisztérium irányítása mellett így az MTÜ elnököl a Tanács Turizmus Munkacsoportjában, amelyen szakértői szinten vitatja meg a 27 tagállam az ágazatot érintő legfontosabb szabályozási kérdéseket. „A magyar elnökség 6 hónapja kiváló lehetőséget biztosít arra, hogy a magyar turizmus a nemzetközi figyelem középpontjába kerüljön, széleskörűen bemutassa fejlesztéseinket a tagállamok körében. Emellett egyedülálló alkalom a hazai desztinációk ismertségének és elsősorban a közeli, európai küldőpiaci vendégéjszakák számának további növelésére. Ezért számítunk a szakma aktív részvételére és támogatására az elnökségi félév turisztikai programjai során” – hangsúlyozta Könnyid László, az MTÜ vezérigazgatója.