Közel a vízparthoz, medencés panorámás kétgenerációs családi ház eladó, amely ár- érték arányában kiváló választás lehet azoknak, akik szeretnének saját balatoni nyaralót. Teljesen fel van újítva, így nem kell rá költenie, szaletli is van már, azt sem kell építeni, a 4 szobán pedig lehet osztozni veszekedés nélkül is. A két rész külön bejárattal is bír, a redőnyök elektromosak, a klíma alaptartozék. Ha nincs, akivel menne, ki is adhatja az egyik részt, így még anyagilag is támaszkodhat a nyaralóra. Nézze meg, megéri!

“KÉT SZINTES KÉT GENERÁCIÓS KOCSIBEÁLLÓS MEDENCÉS Balatonvilágoson, a Mező utcában, csendes, átmenő forgalomtól mentes környezetben, 750 m2-es, lakóövezeti, összközműves telken kínálunk megvételre egy 4 teljes körűen FELÚJÍTOTT, 154 m2 hasznos alapterületű, CIRKÓFŰTÉSES, KLÍMÁS, kétgenerációs dupla komfortos családi házat, MEDENCÉVEL, fedett KOCSIBEÁLLÓVAL, SZALETLIVEL, TÁROLÓVAL, PINCÉVEL. Az épület 1980-ban épült, melyet azóta is több ütemben újítottak, korszerűsítettek:

1. 1997-ben alakult ki az épület jelenlegi körvonala 2. 2020-ban pedig belső átalakítás és átfogó felújítás történt, mely során: - új elektromos hálózatot és új, 28 kW-os kombi cirkókazánt kapott a ház - a burkolatok cserélve lettek - a fürdőszobák teljes körű felújításra kerültek - új tetőhéjazat és cserepezés került fel, valamint - új fakeretes, hőszigetelt ablakok, elektromos redőnnyel és szúnyoghálóval szerelve - gardróbhelyiség került kialakításra - új, gépesített konyhabútor került felszerelésre A komfortot tovább emeli: - a teljesen automatizált medence - a dupla terasz - a fedett kocsibeálló - az automata kapu - a minden szobára kiterjedő klimatizálás - a riasztó - a kamerarendszer - az elektromos redőnyök - a 3X16 A elektromos teljesítmény - a locsoló vízóra, és a fúrt kút, melyekkel kordában tarthatjuk a vízköltséget A KÉT LAKRÉSZ TELJESEN KÜLÖN MEGKÖZELÍTHETŐ, így remek választás lehet együtt költöző két generáció számára, de a felső lakrész akár ki is adható. A környék átmenő forgalomtól mentes, ellátottsága remek, a tömegközlekedés elérhető távolságban van, a strand valamint a csónakkikötő is a közelben található. ”[...]

