Július 16-tól a legtöbb villanyrollerre kötelező felelősségbiztosítást kell kötni. A Független Biztosítási Alkuszok Magyarországi Szövetsége szerint mintegy 50 ezer e-rollert érint mindez. Adataik szerint már akár évi 10 ezer forintért is lehet biztosítást kötni, ám ez szolgáltatónként eltérő lehet, tették hozzá.

A Somogy Brókert Kft.-nél még csak mérsékelt az érdeklődés a termék iránt. – Egy-két érdeklődő van, mert vagy nem tudnak róla, vagy nem foglalkoztak eddig a kérdéssel – mondta Tobak Ferenc ügyvezető. Hozzátette: az őket felkereső ügyfelek közül többen érdeklődtek arról, hogy az e-rolleres biztosítást hozzá lehet-e kapcsolni otthonbiztosításhoz. Ilyen termék egyelőre nincs, de a szakember szerint idővel lesz majd erre is mód.

Hasonló a helyzet a kaposvári Pannon Safe Kft.-nél is, ott arra számítanak, hogy a július 16-i dátumot követően többen keresik majd a szolgáltatást. – Tegnap kettőt kötöttem, de csak most kezdtek érdeklődni az ügyfelek – mondta Szilágyi Éva, a társaság munkatársa. Hozzátette: akinek van rollere, az a szabályozással is tisztában van, csak egyszerűen későn ébrednek fel az emberek. Pedig a kötelező felelősségbiztosításról szóló törvényben már szerepelnek a mikromobilitási eszközök, mint a villanyroller. A közlekedési jogszabályt azonban még mindig nem módosították, az még várat magára, ahogyan annak pontos meghatározása is, hogy mi szükséges ahhoz, hogy valaki elektromos rollert vezessen, vagy az is, melyik roller milyen járműnek számít a törvény szerint.

Fotó: Lang Róbert