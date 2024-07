Sok csapadék hullott tavasszal Hetesen, ezért a Pogányvölgyi-víztározó szintje is jóval magasabb, mint egy évvel ezelőtt. Ennek is köszönhető az, hogy a körülbelül 15 centiméternyi vízveszteség ellenére is, megfelelő a tó vízszintje.

– A minőségével is elégedettek vagyunk – mondta Pavelka Béla tógondnok. – A tavaszi csapadékosabb hetekben eresztettünk le valamennyit a vízből, ezáltal jól át tudtuk szellőztetni a tavat. Most is kiváló állapotú a tavunk, szerencsére a halak sem pusztulnak – tette hozzá a tógondnok.

A kaposvári Gyertyánosi-tóból sem párolgott el sok víz az elmúlt hónapokban. Séta István, a Gyertyános Horgász Egyesület titkára érdeklődésünkre elmondta, több forrás is táplálja a tavat, ezért az elpárolgott víz bő hetven százalékát pótolni tudják a befolyások. Jelenleg legfeljebb 2-3 centiméternyi víz hiányzik.

Fotó: Muzslay Péter

– Ügyelünk arra is, hogy a halakat megfelelő oxigénhez juttassuk és erősítsük az állományt – emelte ki Séta István. – Több alkalommal is boronálási módszerrel megmozgatjuk a horgásztó mederfenekét. Erre azért van szükség, hogy az iszapból kioldjuk a káros gázokat, ezáltal az oxigén jobban tud hasznosulni. A módszerrel azt is elértük, hogy gyakorlatilag megszűnt az algásodás. Emellett gyógynövény eredetű immunerősítő etetőanyagot juttatunk be a vízbe, mellyel a halak tűrőképességét emeljük meg – tette hozzá a Gyertyános Horgász Egyesület titkára.