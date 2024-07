A trópusi oázishoz hasonlító siófoki kertben 27-féle banán és több ezer különleges növény található. A már említett banánok mellett orchideák, leanderek, Hawaii rózsája, citrusfélék, pálmák, olajfák is párjukat ritkítják.

– A banán a közvélekedéssel ellentétben nem fa, hanem a fűfélék családjába tartozik, magyarázta a siófoki Pálma- és banánkert tulajdonosa látogatóinak.

– Baracskáról érkeztünk, mert hallottunk Bálint kertjéről a rádióban és mi is szeretnénk banánt ültetni a kertbe, mondta kérdésünkre Birgány Károly. – Nézegettem már online hirdetéseket, de ott nem kap az ember olyan átfogó tájékoztatást a növények gondozásáról, mint itt. Úgyhogy Siófokon nyaralunk és most tájékozódtunk. Majd visszajövök egy olyan autóval, amivel el tudom vinni a növényeket – mondta a baracskai férfi, aki már azt is eldöntötte, ha lesz vanília ízű kék banán, abból visznek haza is.