Siófoki és kaposvári óvónők is olvasták az írást, és tiltakoztak, eljutott hozzánk az észrevételük.

– A szakszerűség kedvéért meg kell jegyezni, hogy nem kukacról van szó, hanem a lárva nyű, tehát a cseresznyelégytől származik a nyüves cseresznye – mondta Tóth István növényvédelmi szakmérnök. –Kezdetben alig látható a nyű a gyümölcsben, a falánk kis lárva azonban szorgosan fogyasztja a cseresznye húsát és termését, ezáltal megjelenik a gyümölcsben az ürüléke is, és ez roppant gusztustalan és undorkeltő látvány.

A lárva kisebb mozgásokat is végez. Így a fertőzött „kukacos” gyümölcs gyorsan rothadásnak indul. Tóth István nem hiszi, hogy bármely család szívesen adna kukacos (nyüves) cseresznyét a gyermekének. Az óvónők véleményét tanulságosnak tartja. Már az óvodás gyermekek is érzékenyek a zöld, éretlen, rágott, rothadó foltokat tartalmazó gyümölcsökre, nem is szólva az undort keltő kukacos cseresznyéről, meggyről vagy kukacos almáról és körtéről. A gusztustalan, károsított termények, akár egy életre elvehetik a kedvüket a gyümölcsfogyasztástól, mondják az óvónők. Aztán ha odahaza elmondják, hogy kukacos gyümölcsöt kaptak, el lehet képzelni a szülők felháborodását.

Egészséges, kártevőtől mentes, érett, ízletes gyümölcsök kerüljenek a bölcsődében, óvodában vagy az iskolában a gyermekek asztalára – állítja a növényvédelmi szakmérnök.

Lehet valami biotermék, de a konzervipar, hűtőipar, a gyümölcsléipar beszállított gyümölcsében akár egy nyüves darabot találnak, tonnás tételeket visszautasítanak. A vármegyei piacokon, de a termelői piacokon is elképzelhetetlen, hogy bármely gyümölcsféle rovarlárvát tartalmazzon.