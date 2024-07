– Korábban volt egy több mint 40 éves Ifa tűzoltóautónk, amit még 2006-ban vásároltunk és sokáig használtunk – mondta Varga György, a Törökkoppány, Szorosad, Kára Községek Közös Tűzoltóegyesületének parancsnoka. – Egy német gyártulajdonos – aki régóta kötődik a településünkhöz – jóvoltából 2018-ban egy Mercedes gépjármű-fecskendőhöz jutottunk és mi az Ifát az illető fiának adtuk, aki régi tűzoltóautókat gyűjt.

A külföldi adományozó annak idején a lünerni tűzoltóegyesülettől vásárolta az 1990-es járművet, mely 2500 liter víz szállítására alkalmas, s remek terepjáró-képességekkel rendelkezik. A német önkéntes tűzoltók kíváncsiak voltak, hogy hol és milyen körülmények használják az egykori tűzoltóautójukat, s jelezték: szívesen jönnének Magyarországra. A lünerniek tavaly keresték fel a törökkoppányiakat, akik most viszonozták a látogatást.

– Dortmund közelébe utaztunk, négy napot töltöttünk náluk, nagyon kedvesen, barátságosan fogadtak minket – hangsúlyozta Varga Görgy. – Megmutatták a szakfelszerelésüket, előadást tartottak a szervezet működéséről, feladatairól és a beavatkozás során szerzett tapasztalataikat is megosztották velünk. A német csapatnak 31 tagja van, akad köztük hentes, informatikus és teherautó sofőr is, összesen négy tűzoltóautó áll a rendelkezésükre. Jól éreztük magunkat, a szakmai programokon kívül kirándultunk és felkerestük a környék nevezetességeit is. Úgy gondolom, hogy a mostani út megalapozhatja a hosszú távú kapcsolatot a két tűzoltóegyesület között.

A somogyi csapatot 1975-ben alapították, 1999-ben alakult újjá, 20 tagjuk öt településen – Törökkoppány, Szorosad, Kára, Somogyacsa, Somogydöröcske – csaknem ezer lakos biztonságáért dolgozik. Az egyesület legutóbb februárban tett önálló beavatkozásra jogosító minősítő vizsgát, amely egy évre szól. A parancsnok hangsúlyozta: időről időre igyekeznek fejleszteni a felszerelésüket. Most pályázati forrásból a feszítő-vágó berendezést szeretnék felújítani, ami csaknem 600 ezer forintba kerül, s ezen kívül a tűzoltószertár környékét kívánják rendbe tenni, parkosítani.