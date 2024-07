Kinevetni a halált, és meghalni a nevetéstől – egy neves francia karikaturistának bevallottan ez volt az életcélja. Egy norvégiai tanulmány szerint az erős humorérzékkel rendelkező emberek jó eséllyel túlélik azokat, akik nem nevetnek sokat, vagyis a humor még a legnehezebb helyzetekből is segít kilábalni. A kacagás ugyanis oldja a stresszt, az izmokat akár 45 percre is ellazítja. Erősíti az immunrendszert, beindítja a hormontermelést és kalóriákat éget.

A legjobb gyógyszer a nevetés elvét annyira komolyan vették Japán egyik régiójában, hogy egy helyi prefektúra az idén júliustól törvényben kötelezte a lakosokat a napi legalább egyszeri nevetésre az egészségük érdekében. Azt is előírták, hogy a vállalkozások ezentúl „nevetéssel teli munkahelyi környezetet alakítsanak ki”, és minden hónap nyolcadik napját a közös nevetés napjává nyilvánították. Józan ésszel belátható, hogy mindez csak ellenőrizhetetlen ajánlás, bár a törvény ellenzői rögtön támadásba lendültek, mondván a kényszerkuncogás sérti az alapvető emberi jogokat és a szabad véleménynyilvánítást.

Én sokat jártam a magyar vidéket, ismerem a somogyi embereket, és bizony mondom, hogy nehéz lenne nevetésre kényszeríteni őket, s talán jogosan nincs is mindig okuk a vidámságra. De a bölcs ember képes önmagán nevetni, ha indokolt. A tudományos meghatározások szerint a humor az ésszerűtlenség érzékletes és váratlan megnyilvánulása, így elmondható, hogy a földijeim se haboznak, ha ki kell röhögni valamilyen marhaságot.



A kényszerkuncogás sérti az alapvető emberi jogokat.