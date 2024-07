A siófoki centrum Baross Gábor Technikum és Szakképző Iskola 116 tanulójának – a technikumi osztályok 11. és 12. évfolyamának – tömbösített nyári gyakorlatuk van. Az épületgépész-, a gépjármű mechatronikai technikusok és a fodrászok több duális partnernél kapcsolódnak a feladatba, húsz gyakorló ápoló a siófoki kórházban kap feladatot. Karsai-Nagy Gabriella azt is közölte: a Krúdy Gyula Technikum és Gimnázium 11. és 12. évfolyamos technikumi osztályaiban 109-en tanulnak. Nekik is összefüggő szakmai gyakorlatuk van a nyáron, amit a szakács, cukrász, vendégtéri, turisztikai illetve logisztikai szaktechnikusok főként a balatoni hotelekben, éttermekben, cukrászdákban dolgoznak le. Máté Gergely, a siófoki Autó Máté Kft: ügyvezetője azt mondta: cégüknél 15 diák – gépjármű-mechatronikus, gépjármű-mechatronikai technikusok, karosszérialakatosok – tölti gyakorlatát Balatonbogláron, Siófokon és Dunaújvárosban. A fiatalok végzett, tapasztalt munkatársak mellett dolgoznak, a legkorszerűbb műszerek és célszerszámok segítségével önállóan is elvégezhetik a részfeladatokat.

Hotelban is dolgoznak az ifjak

A balatonboglári Mathiász János Technikum és Gimnázium 11. és 12. évfolyamos technikumi osztályainak tanulói zömében belső iskolai gyakorlaton vannak, a fonyódi Bacsák György Technikum és Szakképző Iskola rendészet és közszolgálat ágazatban tanuló 11. és 12. évfolyamosok – 25-en – az iskolában töltik a belső gyakorlatukat, míg a kilenc turisztikai technikus fonyódi hotelban, panzióban, illetve vendéglőben.