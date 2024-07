Nyáron örülünk a jó időnek, napsütésnek, rengeteg kinti programnak és ilyenkor jön el az önfeledt medencézés, hazai, vagy tengerparti nyaralás ideje is. Azonban ilyenkor hajunk is jóval több és extrémebb hatásnak van kitéve. Sokan szenvednek a száraz haj jelenségével, ami legtöbbször a kellemetlen tapintás mellett a hajvégek töredezését is okozza. Mások a kezelhetetlen fürtökre, szénaboglya hatásra panaszkodnak, sokunknak pedig a száraz, viszkető fejbőr, vagy éppen a látványra sem túl szép fejbőrhámlás okoz panaszt. Ilyenkor a hajunk színe is változik, kopik, fakul így a festetthajúaknak még fokozottabban kell védeniük a hajkoronájukat. Az ok az UV sugárzás, hőség, pára és na persze az úszás. Minden, amiről a nyár szól.

A Dyson szakértői és hairstylistjai több évtizedes tapasztalatuk és szakértői kutatások eredményeit felhasználva adnak tippeket, hogyan védekezhetünk hatékonyan nyáron a hajunkat érő káros hatásokkal szemben. A következőkben megosztanak pár megszívlelendő tanácsot, amelyeket betartva könnyedén elérhetjük, hogy hajunk fényes és egészséges maradjon egész nyáron, ráadásul a formázásáról se kelljen lemondanunk.

1. Körültekintő úszás

A medencevízben található klór megfosztja a hajat természetes olajától, ezzel még inkább kitéve a medencében lévő egyéb vegyszereknek, amelyek a hajszín – különösen a festett – elváltozását okozhatják. Ha pedig az óceánban vagy a tengerben úszol, a sós víz kiszárítja és károsítja a hajat. Amennyiben a hajad tiszta vízzel vagy hajbalzsammal van átitatva, akkor nem szívja fel annyira a sós vizet vagy a medencében lévő vegyszereket. Az is segít, ha úszás után mielőbb kiöblíted, átmosod a hajad, ezzel csökkentve a károsodás kockázatát.

2. Laza fonat, kényelmes viselet

Egy könnyed fonat ideális arra, hogy a hajadat kordában tartsd, és minimalizáld a napfénynek való kitettséget, feltűzve pedig a tarkód is jobban szellőzik. A feszes frizurákat viszont kerüld, mivel károsak lehetnek: könnyebben befülled a fejbőr, ami kellemetlen hámlást okozhat, a szoros copfok pedig hajlamosak a hajat húzni és tépni, különösen, ha a tincseid szárazak a nyári hőségtől.