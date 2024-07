A sertések miatt ugyanis kibírhatatlan szag terjeng a kisberki településrészen, és a nagy nyári melegben még rosszabb a helyzet, tette hozzá.

– A hőhullámok alatt este nem tudok szellőztetni, most éppen trágyát hordanak, 4-5 napig azt fogjuk szagolni – mondta a férfi, akinek állítása szerint a kertje alsó vége 70 méterre található a sertésteleptől. – A legyek miatt sem tanácsos ablakot nyitni.

A Kapos folyón átérve érezhető a trágyaszag. A régi bolt és kocsma egykor téesz istálló is volt, mindig tartottak ott pulykákat és disznókat, de nem ilyen sok sertést, erősítették meg a közelben lakók. Többször feljelentették már a telepet, emiatt ellenőrzések is voltak, és a mérések megállapították, hogy valóban büdös van, ha északi és északkeleti szél fúj, mondta Birizdó Péter. A szagot technológiai jellegűnek minősítették. A falugyűléseken is rendszeres téma a sertéstelep. A kisberki településrészen 80 ház áll, 150-200 embert érint a probléma az 1400 lelkes faluban. Az ott élők aláírásokat is gyűjtöttek, 79-en már alá is írták.

– A jegyző próbált intézkedni, és mindenféle szakhatóság járt már a telepen – mondta Deák Gyula polgármester. – Érdekes jegyzőkönyvek születtek a hiányosságokról, több problémát rögzítettek, ezért csodálkozom azon, hogy mégsem történik semmi. Még fent a temetőnél is lehet érezni a szagot. Az utcában van egy kis kultúrház, ahol programokat, rendezvényeket tartunk, de ott is zavaró a szag. Se este, se reggel nem lehet szellőztetni, jönnek a bogarak, lassan élhetetlen lesz a környék.

Felhívtuk a dombóvári Naszvadi Endre Zoltánt, a sertéstelep működtetőjét, aki azt felelte, hogy továbbra is állnak elébe a hatósági vizsgálatoknak. Az eddigi ellenőrzések különösebb problémát nem tártak fel, és ha még egyszer feljelenti valaki őket, akkor rágalmazásért ők is feljelentést tesznek, mondta. Szerinte a hatóságok is normálisan álltak az ügyhöz, egyet kivéve, amelyiket fel is jelentettek.

Képünk illusztráció!