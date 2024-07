Összesen 50 milliárd forintra pályázhatnak országszerte a települések, amelyből utat, járdát és hidakat újíthatnak fel. A Magyar Falu Program pályázatát kifejezetten ötezer főnél kisebb települések számára írták ki. Balatonújlak önkormányzata már beadta igényét és bíznak a pozitív elbírálásban.

– A kerékpárút építése során egy rész elkészült és most a 700 méteres járda építését folytatnánk, ha sikerül lehívni a forrást – mondta Vimmer István polgármester. Térköves járdát építenének 350 méteren 10 millió forintos támogatásból. – Ennyi pénz nem sok mindenre lesz elég, de a község olyan kicsi, hogy nem tudunk hozzátenni önrészt. Jó lenne, ha több ilyen pályázaton jelentősebb összegű támogatást tudnánk igényelni – tette hozzá.

Szabadiban is fontolgatják a pályázat benyújtását, ahol az Ady utca keleti oldalán lévő járdát újítanák fel.

– Az alapot is meg kellene erősíteni, de az aszfaltos burkolat is régen épült, úgyhogy ráférne a felújítás – mondta kérdésünkre Antal Lajos polgármester. A 320 méteres szakaszon térköveznének, és ehhez igényel az önkormányzat támogatást.

– Úgy 15 millió forintba kerülne ez a felújítás, de a számításaink szerint 6 milliónál többet nem fogunk tudni lehívni. Szerencsére van mihez nyúlni, így el tudjuk végezni a munkát, de ez csak az Ady utca egyik oldala és csak egyetlen utca a háromból, ahol járdafelújításra volna szükség – tette hozzá a településvezető.

Nem mindenhol tud azonban hozzátenni az önkormányzat a lehívható támogatáshoz, ez pedig jelentősen korlátozza a lehetőségeket.

– Negyvenéves járdáink vannak, most 250 méter felújítására pályázunk. Elkezdtük a főtér és a járdák megújítását, ennek vonalán haladunk tovább, most a Fő utcában – mondta megkeresésünkre Pavelka Béla hetesi polgármester, aki szerint jó lehetőség a Magyar Falu Program, mert a legtöbb kistelepülésnek nincs tartaléka, amit fejlesztésre fordíthatna. Ebből a forrásból pedig utak, járdák és hidak mellett kerékpárutak megújítása és építése is megoldható.

Több szakaszban, de már megújult

Andocson egy kilométernyi járdát újítottak fel a főút mentén a Magyar Falu Program korábbi pályázatán.

– Nagyon jó kezdeményezés a Magyar Falu Program, ugyanis a kistelepüléseken egy-egy kisebb járdaszakasz helyreállítására más pályázati lehetőség nincs. Számítunk erre az elkövetkező években is, mert az Árpád utcai járda felújításával szeretnénk folytatni ezt a munkát – mondta Werner Józsefné andocsi polgármester.