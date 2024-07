Két notórius orvhorgászt semmi sem tart vissza a Balatonon attól, hogy újra kiüljenek pecázni a partra. A Pecaverzum számolt be a minap arról, hogy egy balatonlellei lakost 5,5 millió forintra büntették és 15 évre elvették az engedélyét, míg egy hasonlóan tilosban horgászó balatonfűzfői férfi tavalyi 2,2 milliós bírságát fejelte meg most újabb 1,4 millióval.

A két orvhorgásszal rengetegszer meggyűlt a baja a balatoni halőröknek. A balatonlellei pecásnak összesen 5 millió 488 ezer forintot kell befizetnie és 15 évig nem ülhet le a Balaton-partra pecázni, a büntetési tételek hatszori elkövetésből jöttek össze 2023-ban. Mint megtudtuk, a férfi nem szándékozik kifizetni az egyautónyi bírságot, alapvető emberi jogként hivatkozik a táplálékszerzésre, azaz a halfogásra. A balatonfűzfői rekordbírságolt orvhorgász négyszeri elkövetésével 2 millió 225 ezres bírságot szedett össze, őt 8 évre tiltották el a pecázástól. De természetesen újra elkapták idén is. A Balatoni Halgazdálkodási Nonprofit Zrt. honlapjára felkerült határozatból kiderült, hogy április 23-án Balatonkenese térségében érték tetten a halőrök. A visszatérését 1,5 millió forintos halvédelmi bírsággal, valamint 54 hónapos horgászattól való eltiltással értékelték.