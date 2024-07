– Ha jól tudom, ismert kaposvári családból származik.

– Édesapám Király Lajos néprajzos, nyelvész és nyelvjáráskutató, aki a tanítóképző főiskolán tanított, édesanyám, Király Lajosné, Babi néni a Honvéd Utcai Általános Iskolában volt ének szakos tanárnő és kórusvezető. Édesapám forszírozta a jogi pályát, mert engem a történelem jobban érdekelt. Utólag nem bántam meg, hogy így történt.

– Sima útja volt a jogászi pályáján?

– Az ügyészségen kezdtem, akkoriban Pécsen és Mohácson éltünk, és egy üres álláshelyre jelentkeztem. Pár év munka után az első adandó alkalommal átjöttem a bíróságra, mert ezt szerettem volna csinálni.

– Miért éppen a bíróságra tartott?

– Erre mindig standard választ adnak azok, akik bírók akarnak lenni, és meghallgatja őket a bírói tanács. A felelet az, hogy a bíráskodás a jogászi pálya csúcsa. Ezt én magam is így gondolom, ugyanakkor szerintem attól is függ, hogy kinek milyen jogi pálya a megfelelő, hogy milyen a személyisége. Van, aki adott hivatali rendben szeret dolgozni, direktívák mellett, ilyen az ügyészi pálya, ahol kiváló ügyészeket ismertem meg. S van, aki a saját döntését szereti meghozni. Én ebbe a csoportba tartozom.

Fotó: Muzslay Péter



– Hogy lett az élete következő helyszíne Marcali?

– A feleségem odavalósi, így kerültem a marcali bíróságra. A városban kicsi, de elit bíróság működött mindig. Híres bírók dolgoztak: Makai Lajos, a Pécsi Ítélőtábla elnöke, Tóth Sándor, az ítélőtábla tanácselnöke, Jordanics József, a törvényszék elnökhelyettese és elismert tanácselnöke. Én Vajda Zsuzsanna és Sütőné Homoki Zsuzsanna bírónőtől tanultam sokat. Marcali jó műhely.

– Hogyan vezetett az útja a törvényszékre?

– A Marcali Járásbíróság elnöke lettem, és ebből a pozícióból pályáztam a törvényszék elnökhelyettesi posztjára. Ezt a tisztséget Hajnal Éva elnök mellett 10 éven át töltöttem be, az ő 12 éve jó részében közreműködtem. Hajnal Éva az ország legelismertebb törvényszéki elnöke, aki Ujkéry Csaba után vette át a hivatalt.

– Milyen lesz az ön 12 éve?

– Hogy hány év lesz, az érdekes kérdés. A magyar bírósági rendszer függetlenségének alapvető eleme, hogy nincs élethosszig, nyugdíjig tartó elnöki kinevezés, mint az EU legtöbb országában. Nálunk határozott ideig tartó kinevezések vannak, az enyém hat évre szól, és a törvény szerint egy ciklusra ismételhető. Meggyőződésem, hogy a magyar társadalom nem látja át a bírói függetlenséget abban a mélységében, ahogy nálunk működik. Hazánkban nagyon komplett és a bírói függetlenséget garantáló rendszer érvényesül, ilyen az unióban csak nagyon kevés helyen van. A tavalyi igazságügyi reform ezt még erősítette is. Összesen három országban van az, hogy maguk a bírók döntik el, hogy ki lesz a bírósági vezető. Somogy 72 bírója titkos szavazáson döntötte el, hogy támogatja-e a pályázatomat. Ha nem kaptam volna többséget, nem nyertem volna el a tisztséget.

– Milyen mutatókkal vette át a törvényszéket?

– A sajtóban lévő kirakatperekből azt a következtetést vonja le a polgár, hogy nem érdemes pereskedni, mert Magyarországon évtizedekig elhúzódnak a perek. A közvélekedéssel szemben valójában ez nincs így. Csak néhány ügyre vonatkozik a hosszú pertartam. De hogy lássuk, a Kaposvári Törvényszékre évi átlag 33 ezer ügy érkezik, az egészen pici szabálysértésektől kezdve. Tavaly 82 ügy volt, ami két évnél tovább húzódott, és összesen három ügy, ami öt évnél tovább, vagyis az ügyek tömegében, de döntő részében egy éven belül biztosan döntés születik. A somogyi a magyar bíróságok közül a jó adatok közé tartozik. Sőt az uniós eredménytáblán is mérhető, hogy a perek elhúzódását tekintve Magyarország általában a legjobb 3 és 5 ország között van. Ez elég jó helyezés.

– Ebben segíthet a digitalizáció, távkihallgatás és más új műszaki megoldások, melyeken ön is dolgozott?

– Fontos irányvonal az egész EU-ban a bírósághoz való digitális hozzáférés, az eljárások digitalizációja, amelyben Magyarország szintén élen jár, és az említett eredménytáblán holtversenyes első helyezést ért el. Valóban az én munkám is benne van abban, hogy szinte mindennap tárgyalunk videós távkihallgatással, mert ennek a projektnek a vezetőhelyetteseként dolgoztam országosan. Rengeteg pénzt és energiát megspórolunk, mert ha be kell hívni a Kaposvári Törvényszékre egy debreceni orvos professzort, hogy a szakértői véleményét előadja, akkor nem fog rámenni erre két napja, ehelyett csak bekapcsoljuk a videórendszert. Biztonsági szempontból is előnyös, mert sok fogvatartottat nem kell előállítani.