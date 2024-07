A közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértéséért 15 600–31 200 forint bírságot lehet majd kiszabni – derült ki lapunk hírportálja, a Sonline.hu összeállításából. A sofőrök a „Megállni tilos” jelzőtábla hatálya alatti megállásért fizethetnek ennyit, akárcsak azok, akik a „Várakozni tilos” táblánál várakoznak. Ha valaki a mozgáskorlátozottak várakozóhelyén jogosulatlanul várakozik, akkor az illetőt 65 000–156 000 forint bírsággal sújthatják. A kijelölt gyalogos átkelőhelyen megállásért 39 600–78 000 forintot fizethetnek a vétkes sofőrök, ugyancsak tetemes összegre – 32 500–65 000 forint – számíthatnak azok is, akik az autópályán és az autóúton, az úttesten vagy a leálló sávján állnak meg. Az ittas vezetés büntetési tarifái is emelkednek, így 39 600–78 000 forint közötti bírságot róhatnak ki arra, aki vasúti vagy légi jármű, gépi meghajtású vízi jármű, úszó munkagép, illetve közúton vagy a közforgalom elől el nem zárt magánúton gépi meghajtású jármű vezetését olyan személynek engedi át, akinek a szervezetében alkohol van. Mélyen a zsebébe nyúlhat az is, aki műszaki nélkül merészkedik a forgalomba: ha az érvényességi idő több mint egy éve lejárt, akkor 46 800–93 600 forint lehet a bírság.

– A leggyakrabban balesethez is vezető szabálysértések évek óta változatlanul alakulnak nem csak Magyarországon, de az Európai Unióban szinte bárhol – közölte megkeresésünkre szerdán a Somogy Vármegyei Rendőr-főkapitányság (SVMRFK) kommunikációs szolgálata. – Első helyen a gyorshajtás áll, amit az elsőbbségi szabályok, valamint az irányváltoztatás szabályainak megsértése követ. Jelentős arányt képviselt továbbá az ittas járművezetés is, ötödik tényezőként mindenképp ki kell emelni, hogy a balesetek kimenetelére a biztonsági öv használatának elmulasztása is drasztikus hatással van.

Somogyban a közlekedési ellenőrzések az év teljes időszakában folyamatosak. A rendőrök jelen vannak az autópályákon, a főutakon és a forgalmas közlekedési csomópontokban. A legközelebbi Roadpol akció augusztusban indul, melynek legfőbb célja a gyorshajtók kiszűrése lesz. Tóth István, a Közlekedéstudományi Egyesület somogyi elnöke szerint a közlekedési morál az utóbbi években nem javult túl sokat. Épp ezért érthető a szigorítás, mivel a forgalomban továbbra is legfontosabb a biztonság.