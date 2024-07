A görögdinnye kilóját 480 forintért mérte az egyik kereskedő, az Alföldről érkezett a szállítmány, ugyanott egy kiló sárga dinnye 650 forintot kóstált. A paprika elárasztotta a piacot, az egyik standon – fajtától, minőségtől függően kilónként – 350 és 1250 forint között árulták, szemlátomást szépen fogyott az olcsó lecsópaprika is. A paradicsomot kiló számra vették a vásárlók, hallottuk az egyik eladótól: volt, ahol 650, máshol – kilónként – 850-950 forintba került.

– Hat kiló kajszit kérek, nagy a család, gyorsan elfogy – mondta egy középkorú férfi. – Ez az egyik kedvenc gyümölcsünk, lehet, hogy a jövő héten újabb adagért visszajövök.

– Akciós akácméz 3500 forint – hirdette a felirat a csarnokban. A méhész a vegyes és repcén kívül hársmézet is kipakolt, utóbbi ára – kilónként – 2800 forint volt. Akadt olyan házi tej vásárló, aki már nyitás előtt a boltnál toporgott. Szalai Károlyné üzletvezető azt mondta: a háziasszonyok a túrót főként csuszához és réteshez vitték. A sütéshez-főzéshez gyakran szükség van tojásra is, az S-méretű pénteken 44 forint volt, nagyobb M-es 56, az L-változat 68 forintot kóstált. Igazi nyári zöldség-gyümölcs dömping fogadta a vevőket a csarnok tövében is: az egyik őstermelő a tök és a cukkini kilóját 450 forintért mérte, egy kiló zöldbab 1400 forint volt, a kovászolható uborkáért kilónként 300 forintot kért. Kelendő volt a csemege kukorica, egy csövet 200 forintért árultak.