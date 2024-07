Kimagasló teljesítmény és szilárd szakmai elkötelezettség: Budai Ferenc vállalkozó, az Ipartestületek Országos Szövetségének (IPOSZ) somogyi elnöke szerint a fejlődéshez erre is szükség van. A közelgő 2024-2025-ös tanév kapcsán egyre több szó esik az utánpótlás-nevelésről, a 75 éves szakember állítja: értékes útmutatóra van szüksége a somogyi fiataloknak is.

– Korábban ha egy számomra fontos feladatot megvalósítottam, nem álltam le, vitt a lendület, magamnak akartam bebizonyítani, hogy többre vagyok képes – mondta Budai Ferenc. – A tanulásra nem sajnáltam az időt.

A 75 éves vállalkozó festő-mázolóként végzett az egykori 512-es szakmunkásképzőben, a Táncsics gimnáziumban 1970-ben levelezőn érettségizett, később a Budapesti Műszaki Egyetem gépészmérnöki karán diplomázott. A kamaszokat hét évig tanította a szakma fortélyaira, s azt mondta: 1977-ben új fejezet nyílt az életében. Egyéni vállalkozóként állt munkába, ezután az egykori Balatoni Füszértnek 25 évig dolgozott. Csapatával a somogyi, zalai áruházak és telephelyeken kívül irodaházakat tett rendbe és szép számmal lakossági megrendelést is teljesítettek. Budai Ferenc szerint a megbízható munka a legkiválóbb reklám: a minőséggel elégedett ügyfelek egymásnak ajánlják a vállalkozást, így idővel egyre több visszatérő kuncsaft kérte segítségüket.

– Problémák, mélypontok sem kímélték a vállalkozást – emelte ki. – A rendszerváltás utáni időszak, a 2008-as gazdasági válság vagy épp a Covid-járvány is lesújtott a szakmára, gondok sokasága zúdult a cégekre. Csakhogy a gyors reagálás, találékonyság, alkalmazkodás a változó környezethez komoly energiákat mozgósított, s megtaláltuk a tovább fejlődéshez vezető utat.

Budai Ferenc 47 éve vállalkozó

Idővel nagy fejlesztéseknél is helyt álltak, újabb szakmai sikereket arattak. Budai Ferenc és csapata részt vett a kaposvári vasútállomás és a Csiky Gergely Színház felújításában, amit – műemlékvédelmi kategóriában – építészeti nívódíjjal ismertek el. A Kaposi Mór Oktatókórházban 15 munkatársuk nyolc épületszárnyban közel 115 ezer négyzetméternyi felületet festett le és a keszthelyi Festetics-kastélynál is dolgoztak. Nyáron is megállás nélkül dolgoztak, munkatársai a MATE Móricz Zsigmond technikum felújítását fejezték be Kaposváron. A személyes siker sem maradt el: Budai Ferenc 2021-ben vette át az Magyar Arany Érdemkeresztet.