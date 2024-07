– Reggel hat órakor kezdünk a nagy melegben, és délután nem dolgozunk, mert nem lehet bírni ebben az időben – mondta el Kuti Sándorné, miközben a méretes paradicsomokat szedte a fóliában. Hozzátette: tízen tevékenykednek a fóliasátrakban és a szabadföldi termőterületükön. – Van a fóliákban uborka, paprika, paradicsom és a szabadföldön tök, cukkini, cseresznye- és almapaprika, hagyma – sorolta Kuti Sándorné. – Az öntöző folyamatosan megy, és heti háromszor tápanyagozunk is. Reggel nyolcig megszedjük az árut, utána kicsit kapálunk. Rengetegen adtak már le rendelést, főleg paprikára és uborkára, ha kétszer ennyit érne, annak is lenne gazdája – tette hozzá Kuti Sándorné.

A kastély bejáratánál nagy a forgalom délelőttönként.

Több rekesz uborkát szedtünk, és tíz órára már el is fogyott.

– mondta el az egyik közmunkás. Fentős Zoltán polgármester szerint több mint tíz éve foglalkoznak a közmunkaprogramban növénytermesztéssel. – A nagy melegben korán kezdenek, mert a fóliában elviselhetetlen a hőség – jegyezte meg a polgármester. – Minden nap megy az öntözőrendszer, árnyékolókat is tettünk fel. Ha ez az időjárás marad, nem tudom, meddig bírják bent a növények.

A polgármester kiemelte: a termények nagyon kelendőek. Korábban vártak a helyiek, hátha még olcsóbb lesz a zöldség, de már nem ezt teszik. – Sokan tesznek már el most savanyúságot – mondta el a polgármester. – A piaci árakhoz képest kicsit olcsóbbak vagyunk, és jól jön, hogy helyben is kapható zöldség, mert a faluban négyszáz ház van, s mindössze egynegyedüknél termesztenek növényt és még kevesebben tartanak állatokat.

Küzdenek a hőséggel a közmunkások

Nemcsak Somogysárdon, hanem Gigében és Somogyfajszon is bőven van tennivaló az önkormányzati kertekben. Bálint Ildikó gigei polgármester elmondta: huszonhat közmunkás van a településen, közülük többen dolgoznak az önkormányzati kertben. – Beérett a tök, a cukkini, a hagyma, a bab, ezekből helyben árusítunk, és kaposvári boltba is szállítottunk – tette hozzá a polgármester. – Idén is készül csalamádé és fűszerpaprika is. Közben küzdünk a hőséggel, átcsoportosítottuk a munkaidőket, és hétvégén is bejönnek a közmunkások öntözni, hogy megmaradjon a termés – mondta el Bálint Ildikó.