Liszovszki Ágnes, a jótékonysági szervezet titkára elmondta: az elhalasztott anyák és gyermeknapot tartották meg most. Minden édesanyának táskát vittek, amely tele volt higiéniai szerekkel, mint például tusfürdő, fogkefe, fogkrém. Ajándékként még kaptak egy sálat és ásványkarkötőt. A gyerekekre is gondoltak, nekik egy tábla csokoládét ajándékoztak és az udvaron felállított asztalokat megtöltötték finomságokkal. A hideg üdítők mellett többféle süteményt és pizzát is kóstolhattak.

– Éven óta kapcsolatban vagyunk az anyaotthonnal, próbáljuk segíteni őket mind anyagi, mind tárgyi adományokkal, most is nagyon sok kisgyermek van itt édesanyjával és örömünkre jól érezték magukat – mondta el Liszovszki Ágnes.