Amikor a gamási, a fiadi vagy a somogybabodi aratóbandák megindulnak a kockára szabott búzatábla felé, a kaszás, mielőtt vállára veti a kenyérkeresőt, még egy mozdulattal végighúzza az ujját a szerszám kikalapált élén, mert tudja, rossz kaszával kegyetlen munka az aratás. A marokszedő a sarlóval bíbelődik egy kicsit, érzi, más ez már, mint a sarlós aratás időszakában. A kötélterítő pedig megigazítja az általában sásból font nélkülözhetetlen alkalmatosságot. A kévekötő tudja, hogy ma is két kaszást és két marokszedőt szolgál. Talán csak a vízhordó az, aki elidőzhet még, hisz ez egy aratófesztivál, s akár a kocsi után szaladva is utolérheti a csapatot.

A légkondicionált kombájnok árnyékában feltámad a múlt! Emlékszem: a régi aratóbandákban a gazda volt a kaszás, a feleség a marokszedő, a nagypapa a kötélterítő vagy kötöző, s a nagyobb gyermekek pedig a többi feladatot látták el. A nagymama főzött, hiszen aratásra megnőttek a csirkék, s volt még a disznóvágásokból lesütött hús, s némi füstölt szalámi és sonka. Jó is volt az a kerti zöldségekkel együtt. A rokonság, a szomszédok szintén bandába szerveződve mentek segíteni, hogy 4–6 hét alatt a szérűbe kerülhessenek a keresztek.

A behordás és a cséplés sem volt egyszerű mutatvány, a három­ágú fa rakóvella hosszú nyele garantálta, hogy elérjék a hatodik-nyolcadik sort, aztán némi könyörgés után a gyerekek felmászhassanak a hazafelé tartó, jól lekötött szekér tetejére.

A cséplés mindenkinek másért volt nehéz. A gépész a folytonos karbantartással garantálta, hogy működjön a masina, az adogató felelt a kévék garatba juttatásáért, míg a szemhordónak mindig volt ideje, amíg megtelt a 80 kilós zsák. Nekünk, gyerekeknek a polvahúzás, a polvalik jutott. Hát nem volt egy jó hely! Akkor is, ha 2-3 óránként cseréltek bennünket. A szalmás „állás” ehhez képest egy úri munka volt. Ugyanis a törek, a polva a világ csípősebb teremtménye. Mihelyst izzadó bőrt ér, elviselhetetlen ragaszkodásától képtelenség megszabadulni. De ezt is össze kellett szedni, s behordani a tárolóba, mert nélkülözhetetlen volt a sikálláshoz. A lakás agyagpadlója ugyanis csak akkor nem tört föl, ha a sárban elegendő polva volt. Meg kellett még a tapasztáshoz is. Régen volt!

Lesz kenyerünk – hallom újra nagyapám akkori szavait! Régen, mindenki magának aratott! Becsüljük meg azokat, akik ma nekünk (is) aratnak!