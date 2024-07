Egyelőre szinte eseménytelenül telnek a napjai Kiszely Mártonnak, aki a balatonboglári Platán strandon vigyáz a fürdőzőkre. A 31 éves, szolnoki származású gyógytestnevelő tanár a vakáció helyett vízimentőként dolgozik, és már a tizenharmadik szezonját teljesíti a Balatonnál. Érdeklődésünkre elmondta, még középiskolásként látott egy plakátot azzal a felirattal; ha érdekel az életmentés, jól úszol, akkor köztünk a helyed! Kiszely Mártont mindig is foglalkoztatta a segítségnyújtás, ezért is jelentkezett vízimentőnek.

– Az elmúlt években több komolyabb mentési feladatom is volt – mondta a vízimentő. – Egyik kollégámmal közösen egy kaposvári hölgyet élesztettem újra. Ez egy meghatározó esemény volt mindkettőnknek, és azóta is tartjuk a kapcsolatot telefonon. Szerencsére idén még komolyabb eset nem történt. Egy férfi lábujjáról vált le a köröm, azt kellett kezelni, illetve egy elektromos kishajó süllyedt el a bójasoron belül, ott volt szükség a segítségemre. Személyi sérülés nem történt, csak a hajót vontattuk ki – tette hozzá Kiszely Márton. A vízimentő arról is beszélt lapunknak, sajnos még mindig kevesen veszik komolyan a viharjelzést, ezért gyakran kell figyelmeztetnie a fürdőzőket.

A Vízimentők Magyarországi Szakszolgálatának munkatársai a Balaton körül 45 helyszínen vigyáznak a fürdőzőkre. Egy átlagos nyári napon több mint százan dolgoznak. Sokan középiskolásként, vagy egyetemistaként segítik az embereket. Ilyen Szijártó Laura is, aki jelenleg Keszthelyen teljesít szolgálatot. A 21 éves fiatal a hatodik szezonját tölti vízimentőként. – Azért is jelentkeztem a tanfolyamra korábban, mert kevés olyan lehetőség akadt, ami fiatalként felelősségtudatot adott – emelte ki. – Ez a munka megtanít a pontosságra, javítja a megoldó- és az alkalmazkodókészséget. Fejlődik a személyiségem, a határozottságom, megtanultam kommunikálni az emberekkel, és nem mellesleg baj esetén segíthetek rajtuk – tette hozzá Szijártó Laura.

Kétezerötszáz esetet láttak már el

A Magyar Vöröskereszt balatoni elsősegélynyújtóinak bőven akadt már dolguk a tó körül idén. Az elmúlt hetekben csaknem 2500 esetet láttak el. Ezek zömében rovarcsípések, sportsérülések, vagy kagylók okozta vágások voltak. A szervezet munkatársai kizárólag önkéntesek, akik szabadidejüket áldozzák arra, hogy másoknak segítsenek. A 17 éves Szommer Péter tavaly még csak egyetlen turnust, tíz nap szolgálatot vállalt, idén azonban ennek a négy-ötszörösét akarja. A balatonboglári Platán strandon szolgáló fiatal érdeklődésünkre elmondta, az iskolai időben és a nyári szezon elején vállal pénzes diákmunkát, a főszezonban azonban elsődleges szempont számára, hogy szívből önkénteskedjen. Orvosnak készül, ezért már most sok tapasztalatot szeretne gyűjteni.