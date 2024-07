A gond leginkább a hétvégén jelentkezik, de hétköznapokon is előfordult már, hogy a sok utas Kaposváron már nem fért fel, ezért vonatpótló buszt kellett indítani a Balatonra. Ezt több olvasónk is jelezte lapunknak.

A MÁV sajtóosztályán elmondták: a tavaly tavasszal bevezetett vármegye- és országbérlet, továbbá az idén márciustól élő új tarifa- és kedvezményrendszer miatt jelentősen nőtt a vasúti utazás népszerűsége az országban, így a Kaposvár–Fonyód vonalon is. Azért, hogy a megnövekedett utasforgalmat ki tudják szolgálni, a két település között a vonattal egy időben autóbuszt is közlekedtettek. – Már tavasszal felhívtuk a csoportosan utazók figyelmét arra, hogy előzetesen regisztráljanak, mégis gyakori, hogy váratlanul jelennek meg csoportok, s ez okozhat egy-egy járaton zsúfoltságot – közölte a MÁV sajtóosztálya. Kiemelték: kérik, hogy akik csoportos utazást szerveznek, az indulás előtt legalább öt nappal jelezzék szándékukat a vasúttársaság felé. Több mint egy hónappal ezelőtt már beszámoltunk arról, hogy több kaposvári oktatási intézmény is arról panaszkodott, hiába jelezték előre a kirándulást, nem mindig sikerült a gyerekkel helyet találniuk a vonatokon.

A MÁV arról is tájékoztatta szerkesztőségünket, folyamatosan törekednek arra, hogy a járműparkot megújítsák és karbantartsák a meglévő szerelvényeket. A rendkívüli hőség miatt azonban a műszaki meghibásodások száma jelentősen megemelkedik. Hangsúlyozták: olyan járművet nem állítanak forgalomba, mely az utasbiztonságot veszélyeztetheti.

Olvasóink azt is jelezték, a dél-balatoni vasútvonalon gyakran látni olyan szerelvényeket, melyeken alig van utas. Ezzel kapcsolatban a MÁV azt közölte, csúcsidőben a járatok több esetben is 100 százalékos vagy ahhoz közeli kihasználtsággal közlekednek. A legforgalmasabb szakasz Budapest és Zamárdi között van, Fonyód környékén viszont már lehet látni kevésbé kihasznált vonatokat. Hozzátették: jóhiszemű tévedés, amikor a csúcsiránnyal ellentétes irányba közlekedő vonatot alacsony kihasználtsággal látják az emberek. A vasúttársaságnak ugyanis a szerelvény visszaútjára kell méretezniük a kapacitást.

Fotó: Kiss Annamarie