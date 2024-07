A Balatonboglári borvidéken a legtöbb helyen már a csabagyöngye szüretelésével végeztek.

– Hagyomány, hogy a Balatonboglári borvidéken a legelsők között kezdjük meg a szüretet a csabagyöngye fajtával, amelyből készült bor már augusztusban a boltok polcain megtalálható – mondta el Tóth Dániel, a Viticoop Kft. ügyvezető igazgatója. Hozzátette: az idén nyolc hektáron takarították be a korai szőlőfajtát. – A vártnál kevesebb lett a mennyiség, sajnos a seregélyek bizony rengeteget leettek, hektáronként tíz tonnát tudtunk betakarítani – jegyezte meg az ügyvezető. Kiemelte: a mennyiség ugyan nem sok, viszont a minőséggel nincs semmi probléma. Szépek a savak és a cukorfok is megfelelő. Az elmúlt tíz évben ez a második korai indulás, tavaly­hoz képest három héttel korábban szüretelnek.

– A savtartalmat, mustfokot, ph-értéket már vizsgáljuk az Irsai Olivér esetében. Várhatóan még ezen a héten megkezdődhet ennek a fajtának a szürete is – mondta el érdeklődésünkre Tóth Dániel. Az idén is komoly figyelmet fordítottak a növényvédelemre a szüreti időszak kezdete előtt.