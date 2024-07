Hangtalanok, gyorsak és vakmerők. Ők az e-rolleresek, napjaink meglepetésemberei. Már nemcsak a nagyobb városok 21. századi közlekedési eszközeiről beszélünk, hanem a közlekedési utakat, köztük a kerékpárutakat, némelykor a járdákat is egyre nagyobb számban használókról, ahol megjelenésükkel együtt veszélybe kerültek a régi, ismert szabályok is. Az e-rolleresek tehát ma már ott vannak mindenütt! A Balaton partján is közkedvelt járgányok a bringaúton háziversenyeket is rendeznek, napról napra csökken a nem hivatalos tókerülő rekordidő, de az e-rolleres trükkök bemutatója is mindennapos.

Miközben a társközlekedők szigorításért, de legalább szabályozásért kiáltanak, a rollerek száma és teljesítménye egyre nő. Július 16-tól bevezetik a kötelező biztosítást is. Ebből persze csak azt lehet majd megtudni, hogy bizonyos teljesítményű rollerek által okozott kárért most már fizethet a biztosító, de ettől még automatikusan nem javul a közlekedéstudatosság és a -biztonság. Erre az egyébként praktikus és környezetkímélő közlekedési eszközre a „népek” többsége azért haragszik, mert a tulajdonosaik másként viselkednek, mint azt megszokták: cikáznak, hirtelen gyorsulnak, azaz pillanatok alatt ott teremnek, ahol éppen senkit sem láttunk. Gondot okoz(hat) az is, hogy a rollerek használata nincs a KRESZ ismeretéhez kötve, bár egy miniszteri vélemény szerint segédmotor-kerékpár kategóriába sorolható, miközben közlekedési utakat is használnak, így viszonylag sok balesetveszélyes helyzetet is előidézhetnek.

Az e-roller nem felnőttbosszantó tinédzserfurmány! S téved az is, aki azt hiszi, hogy a hangtalan kétkerekű a nagyvárosok modern közlekedési eszköze, így ez az egész csak ezeken a településeken okoz gondot. A minap éppen az egyik legkisebb somogyi faluban autóztam, amikor azt láttam, hogy egy nagymama a teli szatyrával tartott hazafelé, miközben a szomszédasszonyával beszélgetett, jórészt hátra fordulva az eszközön. Ő nem cikázott, csak imbolygott. De láttam már desedai horgászt is, cuccal a hátán, s parkban rollerrel „sétáló” régebb óta fiatalokat is. Mint ahogy a 30-as táblánál bátran „előző” belvárosi vagányt is.

Nem arról van szó, hogy utáljuk közösen az e-rollerimádókat, hanem inkább arról, hogy szabályozott formában a lehető leggyorsabban illesszük be a mindennapjainkba, hogy békességben és biztonságban élhessünk.