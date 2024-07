Szombaton tartották a falu egykori lakóinak találkozóját, amely során Rudnay Gyula szobrát is felavatták. A festőművész életének több nyarát is a településen ma emlékházként látogatható lévő pincéjében töltötte. A festő, grafikus életműve Örökségünk Somogyország Kincse díjban részesült 2024-ben, így a Somogy Vármegyei Értéktár része. A szobrot, amely a községháza előtt található parkban Szajcz Adrián, közgyűlési alelnök, Witzmann Mihály országgyűlési képviselő, valamint Knopf Antal polgármester adták át. A rendezvény a művelődési házban folytatódott, ahol megemlékeztek az iskoláról és az egykori tanítókról, de kulturális műsor is színesítette a szombati programot.