A közös kettlebell edzés rekordjának megdöntésében is részt vett Ágnes, ahol 43-an ragadtak különböző méretű harangsúlyzót és végezték a gyakorlatokat öt percen át.

Ágnes 100 méteren át húzta a monstrumot.

Fotó: Lang Róbert

A programban szerepelt katonai nyomás, swing és fűrész is. A harminc fok feletti hőségben még úgy is kihívás volt végig csinálni a gyakorlatokat, hogy nem rohamtempóban teljesítették azokat a próbázók. Végül megdőlt a rekord, amelyet korábban Miskolcon állítottak fel. Az országos rekord 38 résztvevő volt, amelyet most Bolhón megdöntöttek.

Izzasztó rekorddöntés volt.

Fotó: Lang Róbert



A Magyarország Horvátország kötélhúzó rekordot is megkísérelték megdönteni a résztvevők, igaz az első két próbálkozás után előbb szétcsúszott a csomó, majd elszakadt a kötél. De sikerült végrehajtani a próbát, amelyet a horvát oldal nyert meg.

Elszakadt, majd összekötötték.

Fotó: Lang Róbert



Gorján Gábor először tavaly szervezte meg egy rekord megdöntését, akkor Thor, a mennydörgés istene kalapácsát tartották ki tömegesen. – Akkor merült fel, hogy más rekordokat is megdönthetnénk, utánanéztünk mi van még és annak is, mi az amiben még más nem állított fel rekordot – mondta az ötletgazda. Így esett a választás a már említettek mellett a sörivásra, a kókuszgolyó készítésre, valamint a felülés, a bicepszhajlítás francia rúddal, illetve a kosárérintő rekordra.