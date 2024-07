Kollégánk édesapja, id. Böcz Zoltán szákjában a három kárász és egy nagyjából három kilós amur is volt. Fenyő Gábor sportújságíró egy kisebb pontyot akasztott, 22 éves fia, Fenyő Balázs is potykát fogott. Összesen 23-an neveztek a versengésre, a négy szektorgyőztes: Vörös Attila (B szektor) 35 770 gramm, Szabó János (A szektor, úszós) 30 520 gramm, Csizmadia Richárd (C szektor) 29 950 gramm, Völgyi Mariann (D szektor) 16 640 gramm. Szalai Gábor fogta a legnagyobb halat, egy 5710 grammos pontyot, az összfogás: 299 630 gramm volt.

A szektorgyőztesek serleget kaptak, a díjat Lengyel János, a Somogyi Hírlap főszerkesztője, míg a házigazda Gyertyános Horgász Egyesület részéről Séta István és Tallián Tamás adta át.