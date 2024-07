A Nemzeti Adó- és Vámhivatal csütörtöki tájékoztatása szerint munkaviszony jön létre, ha a duális képzőhely a tanulóval vagy a képzésben részt vevő személlyel szakképzési munkaszerződést köt, vagy – például a saját foglalkoztatottal – munkaszerződést módosít. Ezt a munkaviszonyt a duális képzőhelynek mint munkáltatónak be kell jelentenie a T1041 jelű adatlapon.

– Ha a tanuló vagy a képzésben részt vevő egyéb személy – mivel tevékenységi köre azonos aktuális foglalkoztatójáéval – szakmai gyakorlatát a duális képzőhelyen teljesíti, akkor vagy a munkaszerződés mellett kötnek szakképzési munkaszerződést, vagy módosítják az eredeti munkaszerződést – közölte az adóhatóság. – Ezért, a duális képzőhelyen képzésben részesülő foglalkoztatottnak 2023. július 1-jétől – egy új szabályozás szerint – már kétféle jogviszonya is keletkezhet.

Azért, hogy az egyidejű jogviszonyok a társadalombiztosítási ellátásban is nyomon követhetők legyenek, 2024. február 28-tól az új 1131-es kóddal jelenthető be a NAV-nál a szakképzési munkaszerződés jogviszony, illetve annak változásai. A NAV tájékoztatójában kitért rá: az új jogviszonykód azonban visszamenőlegesen, már 2023. július 1-jétől is alkalmazható.