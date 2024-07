A 11 éves Balogh Milán Ózdról érkezett a Drávához. Első este focimeccset nézett a többiekkel, aztán kirándultak Pécsre, utána biciklizést terveztek. Szerdán kánikulai medencés fürdőzés várt a gyerekekre. A Segélyszervezet önkéntesei, Wolf Kati énekesnő és Katus Attila sportaerobik világbajnok is bekapcsolódott a tábori életbe.

– A gyerekek értékelik a segítséget– tapasztalta Katus Attila. – Akiknek segítenek, azoknak az életösztönük is megerősödik. Akik így segítséget kapnak, azok később többet akarnak tenni, akár önmagukért is, mert az ember egyedül nem boldogul, csak szerető, törődő környezetben.

Wolf Kati már többször járt az esélytáborban, most is találkozott két kislánnyal, akiket évekkel ezelőtt ismert meg.

– A legfontosabb, hogy a gyerekek nyáron elfeledhessék a gondokat, és nekik sok felejteni valójuk van – mondta az énekesnő. – Azt látom, hogy felhőtlenül töltenek el itt heteket, és ezt jó nézni.

Az Ökumenikus Segélyszervezet májusban hirdette meg a Kapaszkodó programjához kapcsolódó adománygyűjtést. Az így befolyt összegből rászoruló gyermekeknek szerveznek élménytáborokat, valamint folytatják az egész évre kiterjedő felzárkóztató programjaikat. Kirándulások, mozgásfejlesztő sport és kreatív foglalkozások, természetismereti túra, filmklub, lovas programok, hagyományőrzés és mesenap is szerepel a programban.

– A munka legszebb pillanata az, ami ezekben a táborokban zajlik, és mindenkinek nagy örömet jelent – mondta Kastélyosdombón Lehel László, az Ökumenikus Segélyszervezet elnök-vezérigazgatója.

Ajándékcsomagokat hoztak a gyerekeknek

Országosan a kastélyosdombóival együtt kilenc helyszínen, napközis és bentlakásos formában szervezték meg az esélyteremtő élménytáborokat, összesen négyszáz résztvevővel. A tavasszal meghirdetett adománygyűjtésből 80 millió forint folyt be, ebből finanszírozzák a nyári táborokat és a Kapaszkodó programot. A célzott gyűjtéshez egyéni adományozók és céges támogatók csatlakoztak. Az idén is kiemelkedő szerepet vállalt az adománygyűjtő akcióban a Tesco, az áruházlánc pénztárainál megvásárolt 200 ezer kuponból 50 millió forint folyt be. A kastélyosdombói vendégségbe sem jöttek üres kézzel, ajándékcsomagokat adtak át a táborlakóknak.